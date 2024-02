Presentazione libro di Amato annullata in carcere Milano

Il libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio non sarà presentato nel carcere di San Vittore

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha negato l’autorizzazione per la presentazione del libro “Storie di diritti e di democrazia. La corte costituzionale nella società” scritto dall’ex presidente del consiglio Giuliano Amato e dalla giornalista Donatella Stasio nel carcere di San Vittore a Milano. Gli organizzatori dell’evento hanno ricevuto una comunicazione informale con una serie di motivazioni che hanno portato alla cancellazione dell’evento.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, a soli 24 ore dall’evento, sono stati informati che la presentazione del libro non rientrava nei programmi di formazione già approvati. Inoltre, non è stato fornito un preavviso sufficiente in termini di tempistica. Infine, è stato comunicato che la cancellazione non è definitiva, ma richiede una riformulazione della richiesta per l’evento, che potrebbe poi essere inserito nel programma dei percorsi trattamentali.

Le motivazioni della cancellazione

Le ragioni addotte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per la cancellazione della presentazione del libro nel carcere di San Vittore non sono state specificate in modo dettagliato. Tuttavia, gli organizzatori hanno sottolineato che la decisione è stata presa sulla base di motivazioni relative alla mancata inclusione dell’evento nei programmi di formazione già approvati e alla mancanza di un preavviso adeguato.

La possibilità di una riformulazione della richiesta

Nonostante la cancellazione dell’evento, gli organizzatori hanno ricevuto l’indicazione che potrebbero presentare una nuova richiesta per la presentazione del libro nel carcere di San Vittore. Questa richiesta dovrebbe essere riformulata e potrebbe essere inserita nel programma dei percorsi trattamentali. Non è chiaro se e quando questa nuova richiesta verrà presentata e se sarà accettata.

In conclusione, la presentazione del libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio nel carcere di San Vittore a Milano è stata cancellata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Gli organizzatori hanno ricevuto una serie di motivazioni informali, tra cui la mancata inclusione dell’evento nei programmi di formazione già approvati e la mancanza di un preavviso sufficiente. Tuttavia, è stata lasciata aperta la possibilità di presentare una nuova richiesta per l’evento, che potrebbe essere inserito nel programma dei percorsi trattamentali.

