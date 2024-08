Previsioni meteo: ultime piogge su regioni adriatiche e sud, ritorno del caldo intenso

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Redazione

Le regioni adriatiche e meridionali stanno affrontando le ultime piogge di un breve periodo instabile. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, il maltempo lascerà spazio a un’alta pressione che favorirà un aumento delle temperature. Il ritorno del caldo è previsto per il fine settimana, con picchi che potrebbero raggiungere valori molto elevati in diverse località italiane.

ultimissimi rovesci e miglioramento

Abruzzo e Molise in primo piano

Le zone dell’Abruzzo e del Molise stanno vivendo le ultime fasi di un periodo piovoso, con probabilità di rovesci sparsi. Gli esperti indicano che, mentre il cielo è ancora coperto da nubi, nei prossimi giorni ci si attende un significativo miglioramento. In particolare, le precipitazioni dovrebbero essere isolate e, in gran parte, concentrate nelle aree montuose e collinari. I cittadini di queste regioni sono stati avvisati di prepararsi a una graduale asciugatura delle condizioni meteo, fatta eccezione per casi sporadici di instabilità.

Sud Italia: ultime gocce

Nelle regioni del Sud, i rovesci si concentrano principalmente sui rilievi e in Calabria, con un clima che lentamente accennerà a stabilizzarsi. Gli utenti dei social media stanno già condividendo immagini delle ultime gocce di pioggia che bagnano le strade e i paesaggi. Tuttavia, già a partire da giovedì 22 agosto, le condizioni meteo miglioreranno costantemente, e le temperature cominceranno a risalire, portando a un clima molto caldo e afoso.

l’alta pressione torna protagonista

Ritorno del caldo

Con l’arrivo dell’alta pressione, le temperature in tutta Italia inizieranno a salire in modo significativo. Le previsioni indicano massime che toccheranno i 35°C in città come Firenze e Roma, mentre in alcune zone delle Isole Maggiori si potrebbero anche raggiungere i 37-38°C. Questo innalzamento termico si accompagnerà a condizioni meteorologiche afose, rendendo l’aria pesante e potenzialmente scomoda per molti.

Attesa per il weekend

Il weekend si preannuncia caratterizzato da un clima asciutto e caldo, con punte di 36°C previste in città come Terni, Bolzano e Ferrara. Gli esperti mettono in guardia gli abitanti su come gestire l’ondata di calore, consigliando di mantenersi idratati e di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. I meteorologi rilevano anche come l’umidità possa accentuare la sensazione di calore, rendendo le condizioni meteorologiche più difficile da sopportare.

tendenza meteo e previsioni per i prossimi giorni

Da giovedì a domenica

Nel dettaglio, le previsioni per giovedì 22 agosto indicano un cielo prevalentemente sereno al Nord, sebbene siano attesi alcuni piovaschi sulle Alpi. Al Centro, le condizioni rimarranno soleggiate e calde, mentre al Sud il clima sarà simile, con un incremento di nubi in Sicilia e sulle zone collinari. Venerdì 23 agosto continuerà su questa linea, mantenendo il sole e temperature elevate anche al Sud.

Arrivo di una perturbazione

A partire dalla serata di domenica, il panorama meteorologico potrebbe cambiare nuovamente. Secondo le previsioni, una circolazione depressionaria proveniente dalla Francia porterà rovesci e piogge su Sardegna e Sicilia. Questo cambiamento sarà accompagnato da un abbassamento delle temperature, segnalando la fine temporanea del caldo afoso. Le autorità meteorologiche invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti per monitorare l’evoluzione delle condizioni climatiche nelle prossime ore.

Il quadro meteo rimane in continuo aggiornamento e i cittadini sono invitati a restare informati per affrontare al meglio le diverse fasi dell’instabilità climatica prevista nei prossimi giorni.