Processo per diffamazione a Sassari: la testimonianza di Giorgia Meloni

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un processo delicato e controverso si aprirà nuovamente domani mattina a Sassari, coinvolgendo Alessio Scurosu, il 40enne sassarese sotto accusa per diffamazione. L’accusa è quella di aver pubblicato su un noto sito pornografico statunitense dei video manipolati, ritraenti scene hard con il volto della premier Giorgia Meloni sovrapposto ai protagonisti. Un caso che ha scosso l’opinione pubblica e che ha visto la stessa Meloni costituirsi parte civile, pronta a testimoniare per difendere la propria reputazione.

La testimonianza da remoto della premier

È attesa in aula la testimonianza della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che non sarà fisicamente presente ma sentirà la necessità di testimoniare in videoconferenza direttamente dalla capitale. L’udienza è stata programmata per le ore 13 e si terrà nell’aula della Corte d’assise, dotata delle apparecchiature necessarie per il collegamento in diretta. Un momento cruciale per far luce su un caso che ha destato scalpore e indignazione.

La richiesta di risarcimento danni e l’impegno contro la violenza

Meloni, assistita dall’avvocata Maria Giulia Marongiu, ha già annunciato di voler chiedere un risarcimento danni di 100 mila euro, un importo che sarà devoluto al fondo del ministero dell’Interno a sostegno delle donne vittime di violenza. Un gesto che dimostra la determinazione della premier nel difendere la propria reputazione e nel sostenere una causa così importante come la lotta contro la violenza di genere.

L’inchiesta e la difesa degli imputati

L’indagine, avviata dalla Polizia postale di Sassari nel 2020, ha preso avvio da una segnalazione proveniente direttamente dalla capitale. Attraverso il nickname utilizzato sul sito internet incriminato, gli investigatori sono riusciti a risalire all’utenza telefonica responsabile della diffusione dei video alterati e a identificare i presunti autori delle manipolazioni. Il processo vede coinvolti Alessio Scurosu e suo padre Roberto, difesi dall’avvocato Maurizio Serra, mentre il 73enne ha ottenuto la possibilità di svolgere un programma di lavoro di pubblica utilità per 4 mesi presso l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, come misura di riabilitazione. Un caso che continuare a tenere banco e che suscita forte interesse da parte dell’opinione pubblica.

