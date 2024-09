Proteste nei Trasporti: Il Weekend di Scioperi Coinvolge Aerei, Treni e Trasporti Pubblici

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’autunno 2023 si preannuncia ricco di tensioni nel settore dei trasporti, con una serie di manifestazioni e scioperi che coinvolgeranno aerei, ferrovie e mezzi pubblici. Tra sabato e lunedì, lavoratori del settore esprimeranno il proprio malcontento attraverso azioni di protesta, che si preannunciano impattanti per molti viaggiatori. Analizziamo i dettagli delle diverse iniziative.

Scioperi nel Trasporto Aereo: Le Azioni di Ita Airways e Wizz Air

Ita Airways: La Protesta Senza Cancellazioni

Sabato 7 settembre, il personale di Ita Airways si unirà a uno sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, indetto dalle sigle sindacali Fit-Cisl e Ugl. La motivazione alla base dell’agitazione è la contestazione di un accordo firmato il 4 luglio, ritenuto insoddisfacente dal personale. In particolare, i sindacati richiedono la riapertura delle trattative per affrontare una serie di problematiche, incluso il riassorbimento di 2.200 ex dipendenti di Alitalia. Nonostante ciò, la compagnia ha rassicurato i passeggeri affermando che non ci saranno cancellazioni di voli dovute alla protesta, quindi l’impatto diretto sull’operatività è previsto minimo.

Wizz Air: Il Malcontento tra i Piloti e gli Assistenti di Volo

Nello stesso giorno, Wizz Air sarà interessata da uno sciopero simile, di 4 ore, proclamato dalla Filt-Cgil, che coinvolgerà piloti e assistenti di volo. La critica principale da parte del sindacato riguarda i turni di lavoro percepiti come eccessivi e la mancanza di rispetto delle normative italiane in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I rappresentanti sindacali lamentano modifiche unilaterali a regolamenti retributivi, nonostante le richieste di contratti collettivi da parte degli appartenenti al personale. Wizz Air, a fronte dello sciopero, non ha comunicato il numero esatto di voli che potrebbero essere cancellati, ma ha garantito che i passeggeri saranno informati attraverso canali ufficiali in caso di modifiche significative alla programmazione dei voli.

I Trasporti Ferroviari: Sciopero degli Addetti alla Circolazione

La Protesta dei Ferrovieri Autonomi

A partire da domenica 8 settembre, si registra un’altra azione di protesta, questa volta nel settore ferroviario. L’Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero di 23 ore, che inizierà alle 3 e terminerà alle 2 del giorno successivo. Trenitalia ha già avvertito i viaggiatori che l’agitazione potrà portare a cancellazioni parziali e totali di treni delle diverse categorie, incluse Frecce, Intercity e Regionali. Si prevede che i disagi possano iniziare prima dell’inizio formale dello sciopero e protrarsi anche dopo la sua conclusione. Per questo motivo, l’azienda consiglia ai passeggeri di controllare gli orari e, quando possibile, di riprogrammare i propri viaggi.

Preoccupazioni e Misinformation tra i Viaggiatori

Con una serie di azioni di questo tipo che si susseguono, non solo il personale ma anche i viaggiatori sono al centro di un crescente stato di preoccupazione per la mobilità. Trenitalia ha sollecitato l’utenza a tenersi informata attraverso i propri canali ufficiali e a considerare alternative se le proprie partenze fossero compromesse. Gli scioperi, in effetti, mettono a dura prova la pianificazione dei viaggi, creando incertezze che possono rovinare l’esperienza di migliaia di pendolari e turisti sulla strada, o meglio sui binari, verso le proprie destinazioni.

Questa intensa sequenza di scioperi evidenzia un autunno ricco di sfide nel comparto dei trasporti, con una domanda crescente di soluzioni e dialogo fra le parti coinvolte. Resta da vedere come le aziende risponderanno a tali richieste e quali conseguenze avranno queste iniziative per il pubblico viaggiatore.