Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Sport e Salute: un passo verso il benessere attraverso lo sport

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 25 settembre, un importante accordo è stato siglato tra la Regione Lazio e Sport e Salute, segnando un nuovo capitolo nella promozione della pratica sportiva e della cultura del benessere nella regione. Questa iniziativa mira a garantire l’accesso allo sport per tutti, indipendentemente da fattori economici, sociali o anagrafici. Attraverso un modello di collaborazione istituzionale, si intende valorizzare le risorse sportive e sviluppare una rete di opportunità per tutti i cittadini.

Obiettivi del protocollo: un modello di inclusione sportiva

Incentivi per l’accesso allo sport

Elena Palazzo, assessore regionale allo sport, ha dichiarato che uno degli obiettivi principali di questo protocollo è rendere lo sport un diritto fondamentale. In questo contesto, sarà introdotto un sistema di voucher per facilitare l’iscrizione dei giovani a società sportive dilettantistiche e associazioni sportive di promozione dilettantistica . Questa misura si propone di abbattere le barriere economiche che possono limitare l’accesso dei ragazzi allo sport e di garantire a tutti la possibilità di partecipare ad attività sportive.

Attività per over 65 e impiantistica nelle periferie

Oltre a sostenere l’accesso per i giovani, il protocollo prevede iniziative dedicate ai cittadini over 65, promuovendo incentivi alla pratica sportiva. Questi programmi si concentreranno sulla creazione di ambienti favorevoli alla salute e al benessere degli anziani, con lo scopo di migliorare la qualità della loro vita. Inoltre, si darà priorità alla progettazione e realizzazione di impianti sportivi nelle aree periferiche, favorendo così l’inclusione sociale e territoriale.

Sviluppo dell’impiantistica e organizzazione di eventi sportivi

Riqualificazione degli impianti sportivi

Uno dei pilastri di questo accordo è la riqualificazione e lo sviluppo dell’impiantistica sportiva nella Regione Lazio. Ciò implica un investimento significativo per modernizzare le strutture esistenti e costruirne di nuove, creando così spazi adeguati per la pratica sportiva a tutti i livelli. Questa azione non solo migliorerà l’offerta sportiva, ma contribuirà anche a promuovere eventi che possono attrarre un pubblico più ampio e stimolare l’economia locale.

Promozione di eventi sportivi e programmi formativi

Il protocollo contempla anche la pianificazione e l’organizzazione di eventi sportivi sul territorio. Tali iniziative sono pensate per avvicinare la comunità alla pratica sportiva e favorire un maggior coinvolgimento dei cittadini. Parallelamente, saranno attuati programmi di istruzione e formazione con un focus particolare su salute, stili di vita e prevenzione. Questi corsi educativi sono destinati a sensibilizzare i cittadini su temi come l’alimentazione corretta e l’importanza dell’attività fisica, mirati a formare una società più consapevole e attiva.

La sinergia con le scuole: sport come strumento di inclusione

Programmi scolastici dedicati

La collaborazione tra Regione Lazio e Sport e Salute si estenderà anche al mondo scolastico, dove saranno promossi programmi di inclusione e sviluppo sociale attraverso lo sport. Questo approccio mira a utilizzare l’attività sportiva come strumento di coesione sociale e per facilitare l’integrazione di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro originarie condizioni socioeconomiche.

Sensibilizzazione su salute e alimentazione

In aggiunta, saranno lanciate campagne di sensibilizzazione all’interno delle scuole, incentrate su temi di salute, benessere e alimentazione sana. Queste iniziative educative si affiancheranno all’attività sportiva, mirando a formare una generazione di giovani più attenta ai propri stili di vita e alle scelte alimentari, creando una cultura del benessere che possa perdurare nel tempo.

Firmando questo protocollo, Regione Lazio e Sport e Salute non solo pongono le basi per un futuro sportivo inclusivo e attivo, ma si impegnano anche a promuovere un cambiamento culturale che possa avere un impatto duraturo nella vita quotidiana dei cittadini.