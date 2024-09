Quarta edizione del Festival di Emergency: oltre 5.000 persone per un evento dedicato alle ‘Persone’

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La quarta edizione del Festival di Emergency ha attirato un’eccezionale affluenza di pubblico, con oltre 5.000 partecipanti già nella prima giornata di eventi. La kermesse, che si tiene a Reggio Emilia, si focalizza sul tema centrale “le Persone” e offre una varietà di iniziative per coinvolgere tutti: dai cinefili agli amanti della letteratura, dalle famiglie ai professionisti. Domani, domenica 8 settembre, la manifestazione proseguirà con un ricco programma di eventi che promette di animare ulteriormente le piazze della città.

tai chi per cominciare la giornata

Un risveglio all’insegna del benessere

La giornata di domenica inizierà alle 7:30 in Piazza San Prospero con una lezione di Tai Chi guidata da Paolo Zaffelli. Questo antico sport cinese è conosciuto per la sua fusione di arte marziale e metodo terapeutico, ed è particolarmente apprezzato per i benefici che offre al corpo e alla mente. La sessione di Tai Chi sarà un’opportunità unica per iniziare la mattina con rilassamento e meditazione, creando un’atmosfera di calma e concentrazione prima di immergersi nel vivace programma del festival.

eventi principali in piazza prampolini

Presentazione del podcast e incontri significativi

Il fulcro della giornata si sposterà in Piazza Prampolini, dove alle 10:00 si terrà la presentazione del podcast “In viaggio non pregare”. Realizzato da Paolo Giordano per Emergency, il podcast narra la missione dello scrittore a bordo della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. L’incontro vedrà la partecipazione di illustri ospiti come Luca Radaelli, infermiere e responsabile delle Risorse Umane di Sar emergency, e sarà moderato dalla giornalista Marianna Aprile.

Sempre in Piazza Prampolini, due eventi di chiusura segneranno la fine della giornata. Alle 17:30, il rito sonoro “Sermone al mio celesto pollaio”, con la poetessa Mariangela Gualtieri, promette un momento di riflessione e poesia. A seguire, alle 19:00, un incontro intitolato “2014 -2024: 100 di questi trent’anni”, dedicato all’ultimo decennio dell’associazione, presenterà ospiti come Francesco Strazzari, Lotfullah Najafizada e la fotogiornalista Laura Salvinelli. Un evento speciale sarà la partecipazione di Davide Toffolo, fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

domande per pensare: approfondimenti tematici

Riflessioni sulle questioni contemporanee

In Piazza Casotti avrà luogo il format “Domande per pensare”, un ciclo di brevi speech che permetteranno ai partecipanti di riflettere su tematiche attuali. Alle 11:00, l’incontro “Curare tutti?” vedrà la presenza di Michela Paschetto, direttrice professioni infermieristiche e sanitarie di Emergency. Subito dopo, alle 12:15, il panel “What is happening in Gaza?” offrirà una prospettiva internazionale con il giornalista Sami M. H. Alajrami.

Il pomeriggio proseguirà con altri appuntamenti rilevanti: alle 15:15, Vanessa Roghi presenterà “La rivoluzione è delle persone?”, mentre Silvia Bencivelli interverrà alle 16:30 su “La salute è ancora un diritto?”. Questi incontri permetteranno di approfondire temi urgenti e di attualità, coinvolgendo esperti in dibattiti stimolanti.

rassegna cinematografica luci sulle persone

Film d’impatto e rilevanza sociale

Al Teatro San Prospero, la rassegna cinematografica “Luci sulle Persone” offrirà una selezione di film significativi. Alle 11:30, ci sarà la proiezione di “Sopravvissuti” di Guillaume Renusson, seguita alle 15:00 da “Sconosciuti Puri” di Valentina Cicogna e Mattia Colombo. Queste opere, in versione originale, affrontano tematiche di grande rilievo sociale e personale, dando voce a storie di resilienza e determinazione.

Inoltre, nell’Aula Magna “Pietro Manodori”, il format “A lezione con Emergency” presenterà alle 11:00 un interessante incontro su “Healing architecture”, cui parteciperanno esperti nel campo dell’architettura e della sanità. Questo incontro esplorerà come la progettazione degli ospedali di Emergency possa influenzare il benessere dei pazienti e dei professionisti.

laboratori e appuntamenti per famiglie

Attività coinvolgenti per bambini e adulti

Il Festival di Emergency riserva anche momenti dedicati a famiglie e bambini all’interno della Biblioteca Panizzi. Domani alle 11:30 si svolgerà l’incontro “Non ti capisco” con Federico Taddia, mentre alle 17:00 il rapper Amir Issa porterà il suo messaggio in “La tua voce conta”. Questi eventi permetteranno ai più giovani di avvicinarsi a temi importanti attraverso una narrazione coinvolgente e accessibile.

L’organizzazione ha previsto anche attività nel format “Un caffè con”, dove sarà possibile interagire con autori e ospiti del festival. Ad esempio, alle 9:30 ci sarà un incontro sull’interazione tra fumetto e realtà con Raul Pantaleo e Sara Chessa. Tali occasioni di incontro sono pensate per stimolare curiosità e dialogo tra i partecipanti.

una mostra per celebrare 30 anni di emergency

L’esperienza visiva e interattiva

Per arricchire l’esperienza del pubblico, il Palazzo dei Musei ospiterà la mostra “Humanity Lovers”, dedicata ai 30 anni di attività dell’organizzazione. Questa esposizione, accessibile gratuitamente dalle 10:00 alle 20:00, offrirà una visione toccante e profonda del lavoro che Emergency ha realizzato nel corso degli anni, evidenziando storie di vita, speranza e cambiamento.

Il Festival di Emergency, grazie a un protocollo di intesa con il Comune di Reggio Emilia e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, si conferma un’importante occasione di riflessione e coinvolgimento della comunità. Per ulteriori dettagli sul programma e le modalità di partecipazione, si può visitare il sito ufficiale di Emergency.