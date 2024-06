Radio Italia Live 2024: Musicisti Sul Palco e Solidarietà a Napoli

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2024 by Francesca Monti

Dopo l’evento a Milano, Radio Italia Live 2024 si sposta a Napoli, trasmettendo in diretta stasera su TV8 e Sky Uno. L’evento sarà disponibile anche in streaming su NOW e radioitalia.it, oltre che su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv.

I Musicisti in Scaletta

Artisti come Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci e Elodie si uniscono a nuovi nomi come Articolo 31 e Irama. Con conduttori come Giuditta Arecco e Mauro Marino, ogni esibizione sarà introdotta dalla voce di Luca Ward.

Dalla Discografia Italiana a Sanremo

Il cast rappresenta la scena musicale italiana attuale, con molti artisti presenti alle classifiche e al Festival di Sanremo 2024. Da Angelina Mango ad Annalisa, la serata promette performance di successo e emozioni condivise.

Solidarietà a Napoli

Oltre alla musica, Radio Italia Live 2024 sostiene la Fondazione Santobono di Napoli con una raccolta fondi solidale. Attraverso un numero dedicato, il pubblico può contribuire al progetto di assistenza domiciliare Cuore a casa fino al 14 luglio.

Approfondimenti