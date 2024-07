“Rapimento e rapina a Napoli: individuate e arrestate le complici”

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una giovane donna è stata vittima di un tranello e di una rapina orchestrata da due ragazze compiacenti, durante un viaggio in auto da Roma a Napoli. La Squadra Mobile di Napoli ha agito con prontezza e determinazione, arrestando due donne e un uomo sospettati di essere coinvolti nell’aggressione avvenuta lo scorso novembre a Napoli, in via Spaventa. La vittima, conosciuta durante il tragitto da Roma, è stata ingannata e derubata nel corso di un piano criminale ben architettato.

Le Accuse e le Contestazioni

Le indagini condotte dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli e dal pm Vincenza Marra hanno portato a contestare uno dei complici anche per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, complicando ulteriormente la vicenda. Le accuse nei confronti dei responsabili si fanno sempre più gravi, evidenziando la pericolosità del gruppo criminale coinvolto nell’aggressione.

Il Colpo Preparato e l’Aggressione

Durante il viaggio da Roma a Napoli, le due complici hanno scoperto che la vittima era in possesso di una consistente somma di denaro, scatenando così il piano criminoso. Con una scusa, le giovani l’hanno condotta in un luogo isolato, dove sono entrati in azione due complici a bordo di uno scooter, armati di un coltello e una pistola, successivamente rivelatasi un giocattolo. La brutalità dell’aggressione è stata mirata e spietata, mettendo a repentaglio la vita della vittima.

La Fuga e gli Elementi Scovati

Dopo aver consumato il colpo, i due ladri sono fuggiti in fretta, ma non senza lasciare tracce dietro di sé. Durante la fuga, la pistola e un cellulare sono stati persi, regalando un’opportunità alla vittima di identificare uno dei malviventi attraverso il telefono recuperato. Grazie alla prontezza di riflessi della giovane rapinata e alla collaborazione delle forze dell’ordine, è stato possibile risalire all’identità di uno dei responsabili, aprendo nuove piste investigative.

*Il testo è di proprietà di ANSA e ne è vietato l’utilizzo non autorizzato*.