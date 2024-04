Rapina a San Severo: Un 42enne ferito da colpi d’arma da fuoco

Un 42enne è stato vittima di un’aggressione a colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar a San Severo, nel Foggiano. L’uomo è stato prontamente trasportato in ospedale e, fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Le autorità competenti stanno già conducendo le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

L’aggressione nella tranquilla San Severo

