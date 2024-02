Re Carlo elogia il popolo ucraino: Forza e determinazione ispirano

Re Carlo III elogia la determinazione del popolo ucraino

Il sovrano Carlo III ha elogiato la determinazione e la forza del popolo ucraino, definendole fonte di ispirazione. In occasione del secondo anniversario dell’invasione russa, ha espresso il suo sostegno dichiarando: “La determinazione e la forza del popolo ucraino continuano a ispirare, mentre l’attacco non provocato alla loro terra, alle loro vite e ai loro mezzi di sussistenza entra nel terzo, tragico, anno“.

Il sovrano ha sottolineato che nonostante le avversità, gli ucraini dimostrano un eroismo straordinario. Ha evidenziato il loro vero valore di fronte a un’aggressività inaudita, riscontrata nei numerosi incontri avuti con rappresentanti ucraini, dal presidente Zelensky alla signora Zelenska, fino alle nuove reclute dell’esercito che si addestrano nel Regno Unito.

Il Regno Unito e gli alleati in prima linea per sostenere l’Ucraina

Carlo III si è detto fortemente incoraggiato dagli sforzi del Regno Unito e degli alleati nel supportare l’Ucraina durante questo periodo di grande sofferenza. Ha ribadito il suo impegno a favore del popolo ucraino, affermando: “Continuo a essere molto incoraggiato dal fatto che il Regno Unito e i nostri alleati rimangano in prima linea negli sforzi internazionali per sostenere l’Ucraina in questo momento di così grande sofferenza e bisogno“.

Il sovrano ha manifestato la sua solidarietà verso tutte le persone colpite dalla situazione in Ucraina, assicurando che sono presenti nei suoi pensieri e nelle sue preghiere. La sua vicinanza emotiva evidenzia l’importanza dell’unità e del supporto internazionale in momenti di crisi.

Un messaggio di speranza e solidarietà

Attraverso le sue parole, Carlo III ha trasmesso un messaggio di speranza e solidarietà verso il popolo ucraino, lodandone la resilienza e la determinazione. Il suo sostegno e quello del Regno Unito rappresentano un segnale tangibile di supporto in un contesto di difficoltà e sofferenza. La comunità internazionale, guidata da valori di umanità e giustizia, si unisce per sostenere un paese in lotta per la propria libertà e dignità.

