Regali last minute e low budget per San Valentino? matite piantabili SproutWorld per disegnare o truccarsi

San Valentino è alle porte, ma siamo ancora in tempo per un regalo originale, economico ed ecosostenibile. Come? Regalando una matita che si pianta! Se ancora non conosci le matite piantabili di SproutWorld, la festa di San Valentino è un’occasione perfetta per provarle: un regalo ecologico che protegge il pianeta e fa bene al cuore.

Un Gesto Eco-Friendly e creativo

La peculiarità delle matite SproutWorld sta nel loro ciclo di vita. Quando diventano troppo corte per essere utilizzate, anziché finire nel cestino, possono essere piantate in un vaso. Grazie a una capsula biodegradabile di semi posta all’estremità opposta della punta, queste matite si trasformano in piante rigogliose. È un gesto semplice ma significativo per l’ambiente e per il cuore.

In occasione della festa degli innamorati, SproutWorld presenta l’edizione speciale “Spread The Love”. Questo set comprende otto matite da disegno, ognuna delle quali porta incisa una dolce frase d’amore. Inoltre, ogni matita contiene semi di piante diverse, come Salvia, Timo, Garofano, Margherita e Nontiscordardimé, per regalare un tocco di natura al tuo dono.

Personalizzazione e originalità

Se desideri rendere il tuo regalo ancora più speciale, hai la possibilità di creare un’edizione personalizzata con un messaggio unico. Puoi ordinare matite con un minimo di dieci pezzi e stupire il tuo partner con una dedica speciale, una canzone che vi rappresenta o i vostri nomi incisi su di esse. È un modo perfetto per lasciare un segno indelebile del vostro amore.

Sostenibilità e qualità

Le matite SproutWorld sono realizzate con materiali ecologici al 100% e rispettosi dell’ambiente. Oltre a essere non tossiche e biodegradabili, vengono prodotte utilizzando tecniche sostenibili. Le confezioni colorate sono certificate PEFC o FSC, garantendo che per ogni albero abbattuto ne venga piantato uno nuovo. È un impegno concreto verso la salvaguardia delle risorse naturali.

Una missione per proteggere il pianeta

Michael Stausholm, fondatore e CEO di SproutWorld, condivide la visione di un mondo più verde e sostenibile. Le matite piantabili rappresentano un piccolo passo verso questo obiettivo più ampio. Stausholm crede che ogni gesto conti e che proteggere l’ambiente sia una missione che coinvolge tutti noi.

Come acquistare le Matite Piantabili SproutWorld

Per fare un regalo che fa bene al cuore e alla Terra, puoi acquistare le matite piantabili SproutWorld sul sito www.shop.sproutworld.com o su Amazon. Scegli la sostenibilità e la creatività per questo San Valentino, regalando una matita che lascia un segno positivo nel mondo.