Tagliata, filetto, entrecôte: le salse che fanno davvero la differenza

Ultimo aggiornamento il 4 Febbraio 2026 by Emiliano Belmonte

Un buon taglio di carne parla da sé, ma a volte basta un dettaglio per esaltarlo e renderlo indimenticabile. Che si tratti di una tagliata al sangue, di un filetto tenerissimo o di una costata grigliata, la scelta della salsa giusta può cambiare completamente l’esperienza a tavola.

Non parliamo di coprire i sapori, ma di accompagnarli con equilibrio e carattere, creando abbinamenti che valorizzino la materia prima senza stravolgerla. Ecco alcune salse che ogni appassionato di carne dovrebbe provare almeno una volta.

Classici intramontabili: senape, pepe, bernese

Tre pilastri della cucina europea. La senape rustica è perfetta per carni dal sapore deciso, mentre la salsa al pepe verde resta un grande classico per il filetto, grazie alla sua nota cremosa e leggermente piccante. La béarnaise, a base di burro e dragoncello, aggiunge eleganza e profondità, soprattutto se abbinata a carni nobili come entrecôte e roast-beef.

Salse “crude” a base di olio e erbe

Chi preferisce sapori più freschi e meno elaborati può affidarsi alle salse a crudo, come il chimichurri argentino (olio, aceto, aglio, prezzemolo e peperoncino) o le emulsioni italiane con rosmarino, salvia e limone. Perfette con carne alla brace o bistecca fiorentina, aiutano a “pulire” il palato senza appesantire.

Il gusto umami: tartufo, funghi e riduzioni

Per chi ama le sensazioni più intense, ci sono le salse a base di tartufo, funghi porcini o vino rosso ridotto. Queste aggiungono struttura e rotondità al piatto, ideali soprattutto nei mesi più freddi. Bastano poche cucchiaiate ben dosate per trasformare una semplice tagliata in un secondo piatto da ricordare.

Il consiglio della redazione

Tra le tante opzioni sul mercato, segnaliamo la Salsa Tartufata Extra One Selection di Raparelli Tartufi, a base di tartufo nero estivo, funghi e olio extravergine d’oliva. La consistenza cremosa e l’aroma bilanciato la rendono un’ottima alleata per la carne rossa, dalla tagliata al burger gourmet. Una proposta artigianale, naturale e già pronta all’uso, ideale per chi cerca gusto autentico senza complicazioni.