Rendimento previsto della nuova emissione Btp 2024

Nuova Emissione del Btp Valore: Dettagli sull’Obbligazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la terza uscita del Btp Valore, un’obbligazione con tasso cedolare minimo garantito che varia dal 3,25% al 4% in base all’anno di investimento. I tassi cedolari definitivi saranno comunicati al termine del collocamento e potrebbero essere rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato al momento della chiusura dell’emissione.

Il Btp Valore è pensato per i piccoli risparmiatori .

Le cedole nominali sono pagate trimestralmente.

La scadenza dell’investimento è di 6 anni, con un premio finale extra dell’0,7% del capitale investito.

Il Btp Valore può essere acquistato comodamente tramite home banking abilitato al trading online o presso la propria banca o ufficio postale. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana senza vincoli né commissioni. La tassazione agevolata al 12,5% sulle cedole e il premio fedeltà è prevista, insieme all’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE.

Investimento Minimo e Dettagli sull’Emissione

L’investimento minimo per il Btp Valore è di mille euro, senza un tetto massimo stabilito. Il Ministero si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente l’emissione secondo le modalità indicate nella scheda informativa disponibile sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro.

Complessivamente sono stati collocati 5,5 miliardi di euro in Btp in tre diverse aste.

Nella prima asta, sono stati assegnati 4 miliardi con un rendimento lordo del 3,41%.

Nella seconda asta, sono stati assegnati 1 miliardo con un rendimento lordo dell’1,73%.

Nell’ultima asta a 30 anni, sono stati collocati 500 milioni con un rendimento lordo del 2,19%.

La Banca d’Italia comunica i dettagli delle aste e dei rendimenti, evidenziando un aumento di punti base nei tassi rispetto alle precedenti emissioni.

Conclusioni sul Btp Valore e le Emissioni di Btp

Il Btp Valore rappresenta un’opportunità per i piccoli risparmiatori di investire in un titolo di Stato con tassi cedolari interessanti e agevolazioni fiscali. Le emissioni di Btp continuano a suscitare interesse, con un’offerta che si adatta alle diverse esigenze degli investitori. Resta da vedere come evolveranno i tassi cedolari definitivi del Btp Valore e come verranno accolte le prossime emissioni sul mercato.

