Rettori preoccupati: il diritto di manifestare va preservato

Preoccupazione della Conferenza dei Rettori per gli Eventi in Italia

La Conferenza dei Rettori (Crui) esprime preoccupazione per gli avvenimenti che si stanno verificando in varie città italiane. Sottolineano l’impegno costante delle università nel promuovere il dialogo pacifico e la convivenza tra posizioni contrastanti, valori fondamentali per la missione accademica. In questo contesto, i rettori evidenziano che “il diritto di manifestare rappresenta una delle più importanti conquiste della storia della democrazia occidentale e come tale deve essere garantito e preservato”.

La Crui ricorda che “gli scontri di piazza” hanno portato al ferimento di studentesse e studenti che protestavano contro l’uso della violenza come mezzo per risolvere i conflitti. Questi eventi richiedono un’indagine da parte delle autorità competenti per chiarire le dinamiche e le responsabilità coinvolte.

Appello alla Tutela della Democrazia e del Diritto di Manifestare

In un momento in cui la democrazia e il rispetto dei diritti civili sono al centro dell’attenzione, la Crui ribadisce l’importanza di proteggere il diritto di esprimere le proprie opinioni in modo pacifico. Le università, come luoghi di libertà accademica e scambio di idee, devono essere preservate come spazi in cui la diversità di pensiero è valorizzata e rispettata.

Le università sono chiamate a essere fari di civiltà e di cultura, promuovendo la libertà di espressione e il confronto costruttivo tra le diverse prospettive – sottolinea la Crui.

Chiarezza e Responsabilità per un Futuro di Pace e Dialogo

La Crui invita le istituzioni e la società nel suo insieme a lavorare insieme per promuovere la pace e il rispetto reciproco. Solo attraverso il dialogo aperto e il rispetto delle opinioni altrui si può costruire un futuro in cui le diversità sono considerate un valore e non una minaccia.

È fondamentale che le autorità competenti facciano luce sugli eventi recenti e che venga assicurata la responsabilità per garantire che simili episodi non si ripetano – conclude la Crui.

In un momento di tensione e incertezza, è cruciale che istituzioni, cittadini e studenti lavorino insieme per costruire una società basata sui valori della democrazia, della pace e del rispetto reciproco.

