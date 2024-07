Riapertura della Strada Regionale 47 per Cogne Programmata per il 27 Luglio

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il 27 luglio è la data fissata per la riapertura della strada regionale 47 per Cogne, dopo i gravi danni causati dalle intemperie che hanno compromesso i collegamenti con Aosta e isolato la cittadina.

L’impegno Straordinario di Protezione Civile e Strutture Regionali

La comunità di Cogne è stata colpita da un’alluvione che l’ha isolata, ma grazie all’eccezionale impegno della Protezione Civile della Valle d’Aosta e alla collaborazione delle Strutture regionali dell’Assessorato regionale alle opere pubbliche, che hanno coordinato le operazioni di ripristino, si è riusciti a garantire il completo ripristino della viabilità.

Un Importante Annuncio per la Comunità

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha dichiarato con soddisfazione che, salvo imprevisti meteorologici che possano rallentare i lavori, a partire dal 27 luglio sarà di nuovo possibile percorrere la strada regionale che conduce a Cogne, una località incantevole ai piedi del Gran Paradiso, nonché alle località di Vieyes e Sylvenoire nel comune di Aymavilles.

Un Passo Fondamentale per il Ripristino della Normalità

La riapertura di questa importante arteria stradale rappresenta un passo cruciale per il ripristino della normale circolazione e dei collegamenti fondamentali per la comunità di Cogne e per tutti coloro che frequentano questa suggestiva zona montana.

Lavori di Ripristino e Speranze per il Futuro

Gli sforzi congiunti delle autorità locali, della Protezione Civile e delle imprese coinvolte nei lavori di ripristino hanno consentito di superare le difficoltà causate dall’imprevisto naturale, gettando le basi per un futuro più sicuro e resiliente per la comunità di Cogne e le zone limitrofe.

Maggiori Dettagli sull’Operazione di Riapertura

La collaborazione sinergica tra le diverse entità coinvolte, unita alla tempestività delle azioni messe in campo, ha permesso di risolvere rapidamente la situazione di emergenza, aprendo la strada a nuove prospettive di crescita e sviluppo per l’intera area interessata.