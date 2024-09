Riapertura delle scuole nel Lazio: il messaggio di Monica Sansoni per un anno scolastico positivo

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le scuole del Lazio accolgono nuovamente studenti, docenti e famiglie in un ambiente educativo che promuove sviluppo e inclusione. Monica Sansoni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, ha condiviso i suoi auguri e motivazioni per il prossimo anno accademico, sottolineando l’importanza dell’impegno da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

L’importanza di un anno scolastico sereno

Gli auguri della Garante agli studenti e alle famiglie

Il ritorno tra i banchi segna un nuovo inizio e, in questo contesto, Monica Sansoni ha deciso di inviare un messaggio di incoraggiamento. “Un altro anno scolastico sta per iniziare e porterà con sé iniziative di inclusione, sport, cittadinanza attiva e tanto altro”, ha dichiarato Sansoni. Gli studenti, secondo la Garante, devono affrontare questa fase con il giusto spirito. Essa ha ringraziato i docenti per il loro lavoro e dedizione, sottolineando la fondamentale funzione dei dirigenti scolastici nel supportare l’intera comunità educativa.

Augurando a tutti un percorso ricco di esperienze significative, Sansoni ha ribadito l’importanza di mantenere in vista gli obiettivi sia individuali che collettivi. Le famiglie, poi, sono invitate a collaborare attivamente con la scuola, giocando un ruolo cruciale nel guidare i ragazzi attraverso questo cammino educativo. “Desidero che tutti gli studenti e le studentesse possano godere appieno del loro percorso annuale e si impegnino al massimo”, ha affermato.

Il ruolo dei docenti e la guida dei dirigenti scolastici

Un elemento fondamentale nel messaggio di Sansoni è il riconoscimento del lavoro svolto dai docenti, che continuano a operare con serietà e passione. La Garante ha evidenziato l’importanza della loro dedizione nel creare un ambiente favorevole all’apprendimento. “Ringrazio di cuore i tantissimi docenti che, anche quest’anno, porteranno avanti il loro compito con serietà e impegno”, ha aggiunto.

Anche i dirigenti scolastici sono stati menzionati come figure chiave nella creazione di un ambiente scolastico armonioso e produttivo. Grazie alla loro esperienza e leadership, sono in grado di fornire il supporto necessario a garantire un funzionamento efficace delle istituzioni educative.

Promuovere la consapevolezza emotiva e prevenire la violenza

La consapevolezza emotiva tra studenti

Sansoni ha posto l’accento sull’importanza della consapevolezza emotiva tra gli studenti, chiedendo a docenti e genitori di impegnarsi nella formazione di giovani che possano comprendere e gestire le proprie emozioni. “È fondamentale guidare i nostri minori verso una maggiore consapevolezza emotiva”, ha affermato la Garante. Il suo appello si rivolge alla prevenzione delle esclusioni e delle offese gravi, fenomeni purtroppo verificatisi in passato.

Affrontare le sfide legate alla violenza giovanile

Un aspetto preoccupante toccato da Sansoni riguarda l’aumento dei casi di violenza tra adolescenti, sia durante l’anno scolastico precedente che durante l’estate. “Ho, purtroppo, dovuto affrontare molti casi di violenza tra adolescenti”, ha osservato, evidenziando la necessità di un impegno congiunto da parte di tutte le figure coinvolte nella crescita dei ragazzi.

Le istituzioni, le famiglie e le scuole devono collaborare per promuovere un ambiente che favorisca la sicurezza e l’inclusione, in modo che gli studenti possano vivere pienamente e serenamente la loro importante età. L’auspicio è che si riesca a ritrovare la bellezza e la spensieratezza di un periodo fondamentale della vita dei giovani, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.