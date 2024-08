Rientro dalle vacanze: come preservare la salute di unghie, pelle e capelli dopo il sole

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2024 by Redazione

Al termine delle vacanze, molti si trovano a dover affrontare gli effetti indesiderati di sole, salsedine e cloro su unghie, pelle e capelli. Se questi elementi hanno danneggiato la nostra bellezza, ci sono molteplici soluzioni efficaci per riparare i danni. Il dermatologo Alfredo Rossi, esperto presso la Clinica dermatologica dell’Università di Roma La Sapienza, offre indicazioni fondamentali su come recuperare il benessere e la salute di questi tessuti. Grazie a specifici integratori alimentari e a trattamenti topici, è possibile ripristinare la vitalità di unghie, pelle e capelli.

Unghie fragili: rimedi e suggerimenti per la salute delle mani e dei piedi

Dopo la stagione estiva, le unghie di mani e piedi possono apparire fragili e sfaldate. Per mantenerle in buono stato, Rossi esorta a lasciarle libere da smalti e semipermanenti, soprattutto se si è in vacanza. Privilegiando la naturalezza, si permetterà alle unghie di ‘respirare’ e di recuperare. Allo stesso modo, è essenziale applicare un buon dopo sole o creme idratanti su tutto il corpo, in quanto l’esposizione al sole può causare secchezza cutanea e indebolire l’intero apparato ungueale.

Oltre alla cura topica, l’uso di integratori alimentari con una buona dose di antiossidanti, vitamine C ed E e acido ellagico può aiutare a rinforzare le unghie dall’interno. Questi elementi nutrienti sono presenti in alimenti come frutti di bosco, melagrana e noci. L’integrazione è utile anche quando si inizia a notare un peggioramento in questa zona, permettendo di ristabilire la salute delle unghie nel giro di qualche settimana.

Infine, un’altra raccomandazione è evitare i detersivi aggressivi per il lavaggio delle stoviglie. Questi possono seccare ulteriormente la pelle delle mani, contribuendo al deterioramento di unghie già compromesse. Utilizzare guanti protettivi durante le pulizie domestiche risulta fondamentale per preservare la salute delle unghie.

Pelle secca e desquamata: come aiutare il corpo a rigenerarsi

La pelle del corpo e del viso risente notevolmente degli effetti del sole, dell’acqua salata e del cloro. La pelle secca e desquamata è una condizione frequentemente riscontrata dopo l’estate, e la principale misura da adottare è l’idratazione. Rossi sottolinea che l’applicazione di creme idratanti è necessaria per ripristinare l’equilibrio idrico della pelle. Creme ricche di ingredienti nutritivi, come il burro di karité o l’acido ialuronico, possono apportare un’immensa idratazione, migliorando visibilmente l’aspetto cutaneo.

Oltre alla cura topica, l’assunzione di integratori alimentari rappresenta un’ottima strategia su più fronti. Non solo vitamine e antiossidanti proteggono la pelle dai danni dei radicali liberi, ma contribuiscono anche a rigenerare le cellule danneggiate. Assumere questi integratori prima e durante l’esposizione solare è ideale, ma anche un ciclo di due mesi dopo le vacanze è altamente benefico.

Per un’azione completa, non dimenticare di bere molta acqua. L’idratazione interna è cruciale per mantenere la pelle elastica e luminosa, mentre l’utilizzo di docce brevi e acqua tiepida aiuterà a non compromettere ulteriormente la barriera cutanea, spesso messa a dura prova dai bagni prolungati in mare o in piscina.

Capelli sfibrati: cure e protezioni da applicare

Alla ripresa dalla vacanza estiva, i capelli possono presentarsi in uno stato di sofferenza, risultando porosi, sfibrati o ingialliti. Il sole e la salsedine possono danneggiare le fibre capillari, rendendole simili a paglia. Rossi raccomanda di idratale intensamente i capelli, suggerendo impacchi e maschere nutrienti dopo lo shampoo. Balsami e oli specifici sono essenziali per riparare e ridare forza e lucentezza.

È cruciale applicare maschere idratanti e trattamenti post-esposizione al sole, che possono contribuire a riparare i danni inflitti dai raggi UV e dalla salsedine. Prodotti specifici per capelli danneggiati, facilmente reperibili in farmacia, dal parrucchiere o anche al supermercato, devono essere utilizzati prima e dopo il bagno in mare. Questa protezione preventiva aiuterà a mantenere i capelli in salute durante l’estate, evitando il contatto diretto con sostanze disidratanti.

In aggiunta alla cura topica, è bene ricordare che uno stile di vita sano, incluso il giusto apporto di Omega 3, antiossidanti e sostanze nutritive, potrà apportare grandi benefici alla salute globale dei capelli. Anche l’integrazione di specifici nutrienti potrà fornire un supporto fondamentale per i capelli, rendendoli più forti e meno inclini a danni futuri.

Con questi consigli e trattamenti, è possibile affrontare il rientro dalle vacanze con rinnovato vigore e vitale bellezza.