Rientro scolastico 2023: assenze di docenti e incertezze compromettono la scuola italiana

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La ripresa dell’anno scolastico si avvicina, ma l’assenza di docenti mette a repentaglio un avvio regolare delle attività didattiche. La mancanza di personale non è un problema recente, bensì il risultato di un sistema che fatica a garantire organici completi e risposte pronte alle crescenti necessità. Queste problematiche riflettono una situazione di fondo che influisce negativamente sul diritto all’istruzione degli studenti, lasciandoli in un limbo di incertezze.

le criticità del sistema di assegnazione dei docenti

problemi burocratici e inadeguate politiche scolastiche

L’assenza dei docenti all’inizio dell’anno scolastico è una questione complessa e multifattoriale. La burocrazia, sebbene necessaria, si trasforma spesso in un ostacolo insormontabile. Le procedure per la selezione e l’assunzione dei docenti sono lunghe e tortuose, compromettendo la possibilità di arrivare a metà settembre con una distribuzione delle risorse umane adeguata. Le graduatorie, che dovrebbero facilitare il reclutamento del personale, risultano inefficaci, portando a un costante affollamento di classi e a orari ridotti.

Ma non è solo una questione di tempi; c’è anche la mancanza di un piano strategico a lungo termine. Le esigenze diventano urgenze troppo tardi, e le emergenze si risolvono senza una visione d’insieme. Questo approccio frammentato non solo provoca ritardi nell’assegnazione delle cattedre, ma crea anche un ambiente insicuro per gli studenti che si aspettano una formazione di qualità.

l’impatto della precarietà sui giovani studenti

Il risultato è chiaramente visibile nelle scuole, dove il disagio diventa la norma. I ragazzi, invece di trovare un ambiente di apprendimento stimolante e strutturato, si confrontano con continui cambiamenti e incertezze. Classi scoperte, temporanee sostituzioni e rincorse per coprire buchi negli orari diventano elementi quotidiani. Questo porta a una disperazione crescente tra genitori e alunni, costretti a fare i conti con un sistema che appare disfunzionale.

Le testimonianze dei sindacati scolastici evidenziano la gravità della situazione. “Non si sa fino a quando saranno ridotti gli orari” è un’osservazione che risuona in molte aule, evidenziando la mancanza di certezze a tutti i livelli. La compressione delle ore può avere ripercussioni dirette sugli apprendimenti e sul benessere dei ragazzi, costretti a vivere in un contesto di precarietà.

le domande senza risposta dei bambini

il diritto all’istruzione in una situazione di incertezza

In questo scenario, le domande più banali diventano cariche di significato. “Quando arriveranno le nuove maestre?” è solo una delle molteplici interrogativi che i bambini si pongono. La fragilità del contesto scolastico porta i più piccoli a cercare risposte, spesso invano, dai propri genitori. La preoccupazione diventa palpabile quando gli studenti, accolti in ambienti privi di certezza, iniziano a confrontarsi con la realtà di una scuola che non riesce a garantire il diritto all’istruzione.

Le risposte che i genitori cercano di fornire diventano un tentativo di rassicurazione, ma spesso risultano vane, quasi preparate in anticipo. “Le maestre che sono andate via si sono trasferite vicino a casa” o “Arriveranno insegnanti altrettanto preparati” sono frasi che, pur essendo ben intenzionate, non colmano il vuoto lasciato dalle assenze.

il rischio della rassegnazione al problema

Questa situazione non può che riflettere una frustrazione collettiva, in cui l’assenza di un sistema funzionante fa credere che la normalità sia un lusso. Il diritto di chiedere “cosa hai fatto oggi a scuola?” diventa un azzardo, e il silenzio che ne segue nasconde angosce e preoccupazioni. La necessità di far fronte a problemi ricorrenti senza una strategia adatta porta a una rassegnazione che può diventare pericolosa.

La realtà è che il sistema educativo presenta delle falle che non dipendono solamente dalle varie giunte governative. Ci si trova di fronte a un’affermazione che appare sempre più vera: il ritardo e le difficoltà sono frutto di un’incapacità strutturale di affrontare le criticità, un elemento che, purtroppo, sembra ripetersi annualmente senza mai trovare una soluzione definitiva.