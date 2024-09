Rifiuti e benefit ambientali: la sfida del municipio VI delle Torri per i fondi promessi da Roma

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il tema dei benefit ambientali continua a suscitare polemiche tra il municipio VI delle Torri e il Comune di Roma. Dopo anni di discussioni e richieste di finanziamenti, la questione si complica ulteriormente con l’intervento dell’amministratore dell’impianto di raccolta rifiuti di Rocca Cencia. Questi fondi, destinati ai territori che ospitano centri di trattamento, sembrano un faro di speranza in un mare di conflitti tra enti locali.

La controversia sui benefit ambientali

Le cifre che fanno discutere

Secondo i calcoli del presidente del municipio VI, Nicola Franco, il suo territorio avrebbe diritto a ricevere circa 40 milioni di euro a titolo di ristori ambientali dal 2013 ad oggi. Tali fondi sono cruciali per compensare le comunità locali che ospitano impianti di trattamento rifiuti e ricevono spazzatura da comuni limitrofi. Tuttavia, la posizione del Comune di Roma è netta: i benefit devono confluire nelle casse del Campidoglio, che successivamente dovrebbe reinvestirli nel territorio, creando un circolo vizioso di ambiguità e malcontento.

Questa differenza di vedute ha alimentato una sempre più accesa polemica tra le istituzioni. Il mini sindaco, per contro, ha ripetutamente espresso il suo disappunto, coinvolgendo anche i comitati locali nella creazione di una class action contro il Comune. L’intento di Franco è chiaro: ottenere la gestione diretta di questi fondi per poterli utilizzare a favore della comunità senza dover passare attraverso il Campidoglio.

Le posizioni istituzionali

L’assessora al ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, ha ribadito l’importanza di centralizzare i fondi per garantire un uso ottimale delle risorse destinate al settore. Tuttavia, questa linea di pensiero non ha trovato consenso nel municipio VI, con Franco che accusa l’amministrazione capitolina di non prestare sufficiente attenzione ai bisogni del suo territorio. La questione non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche quello della frustrazione crescente tra i cittadini, i quali si sentono trascurati dalle politiche locali.

La lettera di apertura dell’impianto di Rocca Cencia

La proposta di Porcarelli

Il 3 settembre, Giuseppe Porcarelli, amministratore dell’impianto di trattamento rifiuti di Rocca Cencia, ha inviato una lettera a Nicola Franco, con copia al sindaco Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Porcarelli ha espresso disponibilità a versare i fondi direttamente al municipio VI, a patto di ricevere un’approvazione esplicita dal Comune di Roma.

Questa mossa non è da sottovalutare, poiché offre a Franco un’ulteriore leva nella sua battaglia. “La decisione ora spetta al sindaco Gualtieri”, ha dichiarato Franco, sottolineando che i fondi esistono già e sono stati incassati da Roma Capitale. La possibilità di ottenere i benefit direttamente hassle-free rappresenta una speranza di nuovo sviluppo per un territorio spesso in secondo piano rispetto ad altre zone della capitale.

La pressione politica cresce

Franco ha chiarito la sua determinazione a portare avanti questa questione con il supporto di comitati e associazioni locali, riguardo la necessità urgente di affrontare il problema. “Non ci fermeremo davanti a nulla”, ha ribadito, incalzando la giunta capitolina a prendere una posizione chiara su un tema che, per molti, è diventato simbolo di una governance lontana dai problemi reali delle comunità.

Tensione crescente tra municipio VI e Campidoglio

Un clima di conflitto politico

La situazione attuale tra Roma Capitale e il municipio VI è caratterizzata da un clima di crescente tensione. Questo conflitto ha raggiunto un nuovo apice il 5 settembre, quando il consigliere municipale Licopodio ha subito un daspo di due mesi dopo un acceso confronto durante l’assemblea capitolina. La richiesta dei rappresentanti municipali di più personale per gli uffici di via Cambellotti è stata accolta con freddezza da parte della presidente dell’assemblea, Svetlana Celli, scatenando una reazione immediata.

Il blitz della maggioranza municipale, culminato con l’allontanamento di Licopodio da parte delle forze di polizia locali, ha messo in luce le difficoltà comunicative tra i vari livelli di governo. La situazione attuale non solo mette in discussione l’efficacia della gestione dei rifiuti, ma solleva interrogativi più ampi sullo stato della democrazia partecipativa e sulla risposta delle istituzioni ai bisogni delle comunità locali.

Resta da vedere come si evolverà la situazione, ma è chiaro che il municipio VI è determinato a ottenere riconoscimenti e risorse che possano finalmente garantire un miglioramento per i suoi cittadini.