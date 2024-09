Rifiuti e degrado a Roma: il sindaco Gualtieri annuncia interventi contro gli sversamenti illegali

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’amministrazione capitolina è finalmente tornata a mettere al centro della sua agenda la questione degli sversamenti illeciti di rifiuti nel territorio. Questo problema, che affligge Roma, richiede un’azione immediata e coordinata. Sebbene il sindaco Gualtieri abbia recentemente dichiarato di voler affrontare con serietà la questione, la vera sfida è ripristinare le misure efficaci, come il Nucleo Ambiente Decoro, che hanno dimostrato di poter contrastare il fenomeno con successo.

La necessità di un intervento deciso sugli sversamenti

Un problema persistente

L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno allarmante che ha preso piede in molte aree della Capitale, specialmente nei quartieri periferici. Il linguaggio scelto dall’amministrazione comunale suggerisce una consapevolezza tardiva di una crisi che si trascina da anni. La decisione di Gualtieri di intervenire arriva in un momento critico per la città, dove l’aumento degli sversamenti illegali ha raggiunto livelli preoccupanti.

Fino a oggi, le azioni intraprese dall’amministrazione non hanno portato ai risultati sperati. Il disbanding del NAD, il Nucleo Ambiente Decoro, ha privato Roma di uno strumento fondamentale nella lotta contro il degrado ambientale. I cittadini, in particolare, chiedono non solo un piano d’azione, ma anche trasparenza e coinvolgimento diretto nelle scelte politiche.

Il ruolo del NAD e dei dati ambientali

Nel 2021, grazie a 30 fototrappole collocate in punti strategici della città, il NAD aveva raccolto dati significativi, elevando 7000 multe in un solo anno. Un numero impressionante che ha aiutato a contenere il fenomeno degli sversamenti illeciti. I circa 583 verbali elevati mensilmente forniscono un quadro di efficienza rispetto ai dati attuali. Infatti, tra gennaio e febbraio 2023, le multe sono appena 202: un calo drastico che evidenzia l’inefficienza del sistema attuale.

La situazione è allarmante e porta con sé un ulteriore problema: l’aumento degli incendi, spesso alimentati dalla presenza di rifiuti abbandonati e insediamenti abusivi. Le autorità locali, tra cui la Polizia Locale, hanno già mappato queste aree critiche, ma l’assenza di un’azione concreta sta causando danni ambientali e sanitari.

Costi e conseguenze per i cittadini

Una pressione economica crescente

Il problema degli sversamenti non si limita al degrado ambientale e sanitario; ha anche gravi ripercussioni economiche per la collettività. La municipalità è costretta a sostenere costi ingenti per la rimozione dei rifiuti, un’onere che inevitabilmente ricade sui cittadini attraverso un aumento delle tasse locali.

Le risorse pubbliche impiegate per combattere gli abbandoni illeciti potrebbero essere utilizzate per altri servizi essenziali, come il miglioramento dei trasporti, della sicurezza e dei servizi sociali. Tuttavia, i continui sversamenti sono un’ulteriore spia di un’amministrazione che non riesce a fronteggiare le sfide del presente.

Chiamata all’azione per il sindaco

Antonio De Santis e Carla Canale, rappresentanti della Lista Civica Virginia Raggi, non hanno tardato a far sentire la loro voce, invitando il sindaco a ripristinare il NAD e a riconsiderare l’uso delle fototrappole. Queste misure si sono dimostrate efficaci e potrebbero favorire una ripresa della gestione dei rifiuti.

L’amministrazione deve rispondere a queste sollecitazioni e attuare un piano d’azione robusto che possa includere anche il recupero del NAD, fondamentale nella lotta al degrado e nei controlli sul territorio. La proposta di De Santis e Canale sembra rappresentare non solo una richiesta di azione, ma anche un appello a evitare ulteriori sprechi di risorse pubbliche.

Il futuro della città dipende anche dalla capacità di rispondere a questi gravi problemi con soluzioni concrete e sostenibili. Solo attraverso l’adozione di misure efficaci e di un piano organico si potrà sperare di vedere un miglioramento nella situazione ambientale di Roma.