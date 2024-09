Roma ospita l’esposizione “From Pop to Pop” alla Vaccheria: 200 opere di Pop Art fino a marzo 2025

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Redazione

Un’importante esposizione di Pop Art ha aperto le porte presso lo spazio culturale La Vaccheria di Roma. In programma dal 13 settembre 2024 fino al 31 marzo 2025, l’evento intitolato “From Pop to Pop” si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti di questo movimento artistico. Con una selezione di circa 200 opere che spaziano dalle origini della Pop Art negli anni Sessanta fino alle sue evoluzioni contemporanee, i visitatori hanno l’opportunità di esplorare le molteplici sfaccettature di un fenomeno culturale iconico.

un viaggio attraverso la pop art

la casa romana della pop art

L’esposizione presso La Vaccheria è caratterizzata da un repertorio variegato di opere, molte delle quali provengono da collezioni private e dalla Collezione Rosini Gutman. Il curatore intende trasformare La Vaccheria nella vera “casa romana della Pop Art”. Qui, la storicità e l’artisticità si fondono, presentando una mescolanza di opere di artisti italiani e internazionali. Tra i pezzi di spicco ci sono all’opera “Liza Minnelli” di Andy Warhol, un intenso omaggio a una delle icone del mondo dello spettacolo, e “Sunrise” di Roy Lichtenstein, che esprime alla perfezione l’estetica pop attraverso colori brillanti e stili fumettistici.

l’essenza della pop art e le sue reinterpretazioni

Il sottotitolo dell’esposizione, “Un nuovo modo di amare le cose”, indica l’intento di provocare una riflessione sull’interpretazione artistica della realtà. I visitatori verranno guidati attraverso opere che esplorano la dimensione ironica e critica del mondo contemporaneo. Non mancano reinterpretazioni postmoderne che invitano a riconsiderare le narrazioni del passato. Tra queste, spicca l’opera di Mark Kostabi “Gaming the Course of History”. La rielaborazione di Kostabi rappresenta un incisivo commento sul presente, offrendo spunti di riflessione su come la cultura pop possa influenzare il nostro modo di vedere gli eventi storici. L’esposizione non offre solo una celebrazione della Pop Art, ma si propone come uno spazio di dialogo e contestazione delle ingerenze commerciali e culturali.

la vaccheria: un polo culturale nel cuore di roma

la storia e l’architettura del luogo

La Vaccheria è un ex casale storico situato nel quartiere Eur di Roma, un’area ricca di storia e architettura. Ristrutturato nell’ambito di un programma urbanistico, il complesso si estende per quasi 1.800 metri quadri, suddivisi in diverse aree destinate a diverse funzioni culturali. Un tempo dedicato all’allevamento, il corpo centrale della struttura presenta ampi spazi espositivi, teche in vetro e zone comuni attrezzate, come una sala conferenze e un’area ristoro.

un nuovo centro per la cultura a roma

Questa trasformazione ha fatto sì che La Vaccheria diventasse un nuovo fulcro culturale nel quadrante sud di Roma, che è in rapida evoluzione. La sua vicinanza alla celebre Nuvola di Fuksas e agli imponenti edifici razionalisti dell’EUR contribuisce ad attrarre un pubblico variegato. L’area, progettata per ospitare l’Esposizione Universale Romana del 1942, mai realizzata, ora trova nuova vita nel segno dell’arte e della cultura, mettendo in evidenza un perfetto connubio tra passato e presente.

orari di apertura e informazioni pratiche

Per gli appassionati d’arte e cultura che desiderano visitare l’esposizione, La Vaccheria è aperta dal martedì al giovedì dalle 09:00 alle 13:00, mentre dal venerdì alla domenica gli orari si estendono dalle 09:00 alle 19:00. Il lunedì, invece, rimane chiuso. L’ingresso è gratuito e per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero telefonico 06 6961 2221. Con una programmazione culturale ricca e variegata, La Vaccheria si propone come un’essenziale meta per gli amanti dell’arte a Roma.