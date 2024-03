Riforma del Sistema di Tutela dei Minori: Registro Nazionale e Nuove Direttive

Miglioramenti nella Protezione dei Minori: Il Governo annuncia un’iniziativa urgente per rafforzare la tutela dei minori affidati. Lunedì prossimo si terrà una riunione straordinaria in Consiglio dei ministri per esaminare uno schema di disegno di legge redatto da Roccella-Nordio. L’obiettivo principale di questo provvedimento, secondo le fonti governative, è prevenire situazioni inadeguate di istituzionalizzazione e garantire che i minori non vengano affidati lontano dalla propria famiglia senza un termine definito.

Creazione di un Registro Nazionale per un Controllo più Efficace: Una delle principali innovazioni introdotte dal provvedimento è l’istituzione di un registro nazionale. Questo registro avrà il compito di monitorare con maggiore attenzione le dinamiche legate agli affidamenti minorili, tracciando istituti pubblici e privati, comunità e famiglie affidatarie. Inoltre, il disegno di legge prevede la creazione di un Osservatorio dedicato a individuare eventuali irregolarità nel sistema di affido.

Trasparenza e Controllo su tutto il Territorio: Per garantire maggiore trasparenza e controllo, il provvedimento prevede che in ogni tribunale venga istituito un registro specifico per raccogliere dettagliate informazioni sugli affidamenti minorili. Questo strumento si rivelerà essenziale per supervisionare costantemente e in modo capillare l’intero territorio nazionale.

Sintesi

Il Governo è al lavoro per introdurre importanti miglioramenti nel sistema di tutela dei minori, posizionando al centro dell’agenda politica la sicurezza e il benessere dei più vulnerabili. Con l’implementazione di un registro nazionale e l’adozione di misure di controllo più rigorose, si mira a garantire un ambiente stabile e protetto per i minori affidati, prevenendo situazioni rischiose e contribuendo al loro benessere complessivo.