Rimonta delle aste per l’arte antica: Old Masters al top

Modenantiquaria: la rinascita dell’arte antica

Nel primo semestre del 2023, le aste d’arte internazionali hanno registrato una diminuzione nelle vendite in tutti i settori, tranne che per gli Old Masters. Questo dimostra un crescente interesse per l’arte classica, che si conferma come un bene rifugio e un investimento sicuro. In questo contesto, torna Modenantiquaria, la più longeva e visitata manifestazione internazionale dedicata all’Alto Antiquariato in Italia. Dal 10 al 18 febbraio presso ModenaFiere, si terrà la 37ª edizione di questo evento, che attirerà esperti del settore, designer e amanti dell’arte.

Un connubio perfetto tra arte, passione ed affari

Modenantiquaria sarà affiancata da due altre importanti manifestazioni: il salone Petra, che celebra la sua trentesima edizione, e Sculptura, che giunge alla sua terza edizione. Petra presenterà un nuovo concept dedicato al design outdoor e al paesaggio, mentre Sculptura esporrà capolavori italiani dal XIII al XX secolo. In totale, saranno presenti 120 gallerie provenienti dall’Italia e dall’estero. Marco Momoli, Amministratore delegato di ModenaFiere, descrive l’evento come “un connubio perfetto tra arte, passione ed affari”.

Un’opportunità per scoprire e apprezzare l’arte antica

Modenantiquaria offre a esperti del settore e appassionati l’opportunità di immergersi nell’arte antica e di scoprire opere di grande valore storico e artistico. Le gallerie presenti offriranno una vasta selezione di dipinti, sculture, mobili e oggetti d’arte provenienti da diverse epoche e stili. Questo evento rappresenta un’occasione unica per apprezzare la maestria degli artisti del passato e per acquisire pezzi unici per collezioni private o istituzionali. Modenantiquaria è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’arte e nella cultura antica.

In conclusione, Modenantiquaria rappresenta un'importante vetrina per l'arte antica e offre un'opportunità unica per scoprire e apprezzare opere di grande valore storico e artistico.

