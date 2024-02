Rinvio decisione corte d'Appello Milano su consegna 23enne a Ungheria: Gabriele Marchesi non raggiunge Ilaria Salis - avvisatore.it

La corte d’appello di Milano ha rinviato la decisione sulla consegna di Gabriele Marchesi all’Ungheria, dove è accusato di lesioni per presunte violenze contro dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest. La corte ha anche chiesto se ci siano alternative al mandato di arresto europeo. Nel frattempo, i domiciliari di Marchesi sono stati estesi fino al 18 maggio.

La richiesta di alternative al mandato di arresto europeo

La corte d’appello ha deciso di “posporre la decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo” e ha chiesto all’Ungheria di valutare se ci siano altri strumenti di cooperazione giudiziaria che possano garantire l’esercizio dell’azione penale e soddisfare le esigenze cautelari. La decisione si basa sull’equilibrio tra i diritti fondamentali di Marchesi e la necessità di preservare lo spazio comune in materia di giustizia tra gli Stati.

La difesa di Marchesi e i tempi per le osservazioni

La corte ha riconosciuto che Marchesi ha rispettato i domiciliari a Milano senza violazioni e ha chiesto all’Ungheria se questa misura possa essere sufficiente, evitando così l’estradizione. Le parti hanno tempo fino alla prossima udienza, il 28 marzo 2023, per presentare osservazioni e memorie. Nel frattempo, i domiciliari di Marchesi sono stati estesi fino al 18 maggio.

