Rione Roma Tour Festival 2024: alla scoperta di una Roma inedita e autentica

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La sesta edizione del Rione Roma Tour Festival si svolgerà dal 22 al 31 agosto, offrendo un’opportunità unica per esplorare gli angoli meno noti della capitale. Questo festival si propone di recuperare la bellezza degli spazi quotidiani e di promuovere nuove narrazioni attraverso esperienze guidate dai cittadini e da guide esperte. Un evento da non perdere per chi desidera vedere Roma attraverso una lente differente, lontana dai tradizionali percorsi turistici.

Il programma del festival: un mosaico di esperienze

Tour guidati

Il cuore del Rione Roma Tour Festival è rappresentato da dieci tour guidati che accompagneranno i partecipanti in una scoperta approfondita della città. Ogni tour ha un tema specifico, offrendo uno sguardo originale su Roma. Tra i tour spicca il “Fake Tour di Villa Torlonia”, dove i visitatori potranno conoscere la storia di questa straordinaria villa attraverso una visita guidata che avrà luogo il 22 agosto alle ore 10:00. Altri tour significativi includono “La Roma dei fondamentali: Campo Marzio”, previsto per il 23 agosto, e “Roma e le sue acque” che chiuderà il festival il 30 agosto.

Queste visite, condotte da esperti e raccontate attraverso le voci autentiche dei cittadini, mirano a svelare il lato meno conosciuto della capitale, creando un’interazione vivace tra il patrimonio storico e le storie contemporanee che lo animano.

Laboratori creativi e di esperienza

Il festival non si limita ai tour, ma offre anche quattro laboratori che incoraggiano i partecipanti ad approfondire diversi aspetti della vita urbana. Il 22 agosto, al Parco di San Gregorio al Celio, si svolgerà “Il giardino degli insetti utili”, un laboratorio di giardinaggio urbano. Un’altra proposta è “Stencil Ball” che avrà luogo il 25 agosto, un laboratorio dedicato all’arte dello stencil, promettendo di stimolare la creatività.

Inoltre, il festival propone “Come organizzare un ciclo viaggio”, il 26 agosto, permettendo ai partecipanti di apprendere le tecniche per scoprire Roma in bicicletta. Ogni laboratorio è un’occasione per interagire con esperti e appassionati, promuovendo un’atmosfera di apprendimento e condivisione.

Eventi artistici e interattivi

Una delle novità di questa edizione è la presenza di installazioni artistiche e eventi partecipativi. “Occhi aperti su Roma”, un’installazione artistica che si terrà il 24 agosto, offre uno spazio di riflessione sull’arte contemporanea e sulla sua relazione con il contesto urbano. In aggiunta, il talk “Arte partecipativa. Esperienze a confronto”, programmato sempre il 24 agosto, aprirà un dibattito su come l’arte interagisce con la comunità.

Questi eventi non solo arricchiscono l’esperienza del festival, ma incoraggiano anche il dialogo tra diversi attori della scena culturale romana, creando una piattaforma per il confronto e l’ispirazione.

Come partecipare al festival

La partecipazione al Rione Roma Tour Festival è gratuita, ma è necessario effettuare una prenotazione per ogni evento, essendo i posti limitati. La prenotazione sarà fondamentale per garantire un’esperienza ottimale e ben organizzata per tutti i partecipanti. Le informazioni dettagliate sui singoli eventi, inclusi orari e luoghi di incontro, sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

Il Rione Roma Tour Festival rappresenta una grande occasione per esplorare Roma da una nuova prospettiva, creando un ponte tra storia, cultura e partecipazione attiva dei cittadini. I numerosi eventi in programma promettono di coinvolgere visitatori e residenti, rendendo la città protagonista di un’esperienza unica e irripetibile.