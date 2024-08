Riqualificazione di via principale a Roncade: lavori prolungati e contributi ai negozianti colpiti

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

A Roncade, nella provincia di Treviso, la riqualificazione di un ampio tratto della via principale ha generato non solo disagi per i residenti, ma ha anche impattato duramente sulla vita commerciale della zona. A fronte di un blocco della circolazione che si protrae da quasi dieci mesi, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire a favore dei negozianti, offrendo contributi a fondo perduto per attenuare le perdite economiche subite. La situazione ha sollevato interrogativi sulle tempistiche dei lavori e sulle difficoltà affrontate dagli esercenti locali.

I ritardi nei lavori di riqualificazione

Cause e sviluppi della riqualificazione

I lavori di riqualificazione, iniziati lo scorso ottobre nella frazione di Biancade, dovevano in origine limitarsi a interventi di ristrutturazione del fondo stradale e dei marciapiedi. Tuttavia, la complessità dell’intervento ha portato a significativi rallentamenti. Secondo quanto riportato, diverse problematiche impreviste sono emerse nel corso dei lavori, tra cui la rivelazione di gravi deterioramenti delle reti acquedottistiche e fognarie, non evidenziate nelle analisi preliminari.

In aggiunta, il protrarsi delle cattive condizioni meteorologiche durante la primavera ha ulteriormente ostacolato il progresso del cantiere. Questi fattori, sommandosi, hanno trasformato un progetto inizialmente semplice in un intervento complesso e prolungato, pregiudicando non solo le tempistiche stabilite, ma anche l’operatività degli esercizi commerciali che affacciano sulla strada interessata dai lavori.

Il sostegno a favore dei commercianti

Contributi a fondo perduto

Per affrontare le problematiche derivanti dai ritardi nei lavori e dalle difficoltà di circolazione, l’amministrazione di Roncade ha deciso di erogare aiuti economici ai commercianti locali. I contributi a fondo perduto, seppur limitati, sono destinati agli esercizi pubblici che possono dimostrare una riduzione del fatturato durante il periodo di lavori rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti.

Tuttavia, per poter accedere a queste agevolazioni, i negozianti devono soddisfare alcuni requisiti specifici, tra cui la dimostrazione di essere in regola con il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti, l’assenza di pendenze giudiziarie o fiscali e il rispetto delle normative antiriciclaggio. Questi criteri rappresentano un ulteriore ostacolo per alcuni esercenti, che potrebbero trovare difficoltà nel soddisfarli in un momento già critico.

Impatti sulla comunità e sul commercio locale

Riflessioni sul futuro commerciale di Roncade

Il lungo periodo di lavori ha sollevato preoccupazioni non solo per i negozianti, ma anche per la comunità di Roncade. Molti residenti e visitatori hanno dovuto fare i conti con l’interruzione della viabilità e le difficoltà di accesso alle attività commerciali, un fattore che rischia di compromettere la vivacità commerciale della zona.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale sta cercando di comunicare chiaramente sulle tempistiche relative al completamento dei lavori e sul piano di riqualificazione complessivo. Tuttavia, l’incertezza e le preoccupazioni economiche rimangono, sia per i commercianti sia per i residenti, in attesa di un recupero della normalità. Con l’arrivo dell’estate, sperano in una rapida conclusione dei lavori e in un rilancio dell’attività commerciale che possa, infine, riportare la vitalità nella via principale di Roncade.