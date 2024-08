Rissa violenta a Vada: cinque denunciati, due giovani accoltellati in un locale del Livornese

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

A Vada, un comune della provincia di Livorno, un gravissimo episodio di violenza ha coinvolto cinque persone, tra titolari e collaboratori di un esercizio pubblico, segnalati dai carabinieri per rissa aggravata, tentato omicidio e lesioni personali. L’episodio si è concluso con il ferimento di due giovani fiorentini durante una colluttazione avvenuta all’esterno del locale, sollevando preoccupazione nella comunità locale e attirando l’attenzione delle autorità di sicurezza.

Il contesto dell’incidente

La violenta rissa è scoppiata all’interno di un locale di Vada, un luogo conosciuto per la sua vivace vita notturna che, purtroppo, si è trasformato in scena di un crimine. Secondo le informazioni rese disponibili dai carabinieri della compagnia di Cecina, le due vittime sono un 19enne e un 18enne provenienti da Firenze, entrambi accoltellati in circostanze ancora da chiarire. Uno dei feriti ha riportato gravi lesioni a un polmone, richiedendo un intervento medico immediato, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’altro giovane ha subito ferite più lievi, con un coltello che ha colpito la sua gamba.

Il seguito degli eventi ha visto l’immediata reazione delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine per stabilire le dinamiche della rissa e identificare i coinvolti. L’inchiesta si è avvalsa di testimonianze dirette e riconoscimenti fotografici, che hanno portato all’identificazione dei denunciati, tutti originari di Prato, la maggior parte dei quali legati da vincoli familiari.

Dinamica della rissa

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la rissa è iniziata all’interno del locale quando uno dei due giovani accoltellati è stato colpito con un pugno al volto da un giovane poco più che ventenne, figlio della titolare del locale. Per difendere il fratello minore, è intervenuto il secondo giovane, contravvenendo a un intervento pacifico. La situazione si è rapidamente escalata, vedendo l’aggressione coinvolgere il padre del giovane aggressore e un coetaneo che lavorava nel locale.

La colluttazione ha rapidamente progredito verso l’esterno dell’esercizio commerciale, dove le vittime sono state rincorse dai loro aggressori. In questa fase, uno dei presunti autori ha inferto le coltellate, mentre gli altri partecipanti hanno svolto un ruolo attivo nel sostenere l’aggressione. Anche la titolare del locale e un altro collaboratore hanno contribuito all’escalazione della violenza, facilitando l’aggressione e persino fornendo una vettura per permettere all’aggressore di fuggire.

Indagini e conseguenze legali

Gli investigatori, dopo un’attenta ricostruzione degli eventi, hanno denunciato cinque individui per rissa aggravata. Tra questi, il padre e il figlio sono stati segnalati anche per porto d’armi, mentre l’aggressore principale è stato denunciato per tentato omicidio e lesioni personali. La tempestiva azione delle forze dell’ordine ha messo in luce non solo le dinamiche della rissa, ma anche la gravità delle accuse nei confronti dei coinvolti.

Inoltre, il locale è stato temporaneamente chiuso dal questore per un periodo di 15 giorni, come misura precauzionale per garantire la sicurezza della comunità e scongiurare ulteriori atti violenti. Questo episodio ha destato allerta, evidenziando la necessità di monitorare più lontano le attività nell’area e di implementare misure di sicurezza nei locali per prevenire il ripetersi di simili eventi violenti.