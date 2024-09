Ritiro straordinario rifiuti ingombranti ed elettronici a Roma il 28 e 29 settembre: ecco dove

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

La campagna di sensibilizzazione “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” torna a Roma, offrendo un’importante opportunità per i cittadini della Capitale di smaltire in modo ecologico rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. Questo evento, organizzato da AMA in collaborazione con TGR Lazio RAI, si svolgerà il 28 e 29 settembre e interesserà numerosi municipi. La raccolta gratuita rappresenta non solo un’opportunità di smaltimento, ma anche un’importante iniziativa per promuovere la cura dell’ambiente e il corretto conferimento dei rifiuti.

Presentazione dell’iniziativa

La campagna “Ama il Tuo Quartiere” ha come obiettivo principale sensibilizzare i cittadini sulla necessità di una corretta gestione dei rifiuti. Questo fine settimana, l’iniziativa si espanderà a vari municipi di Roma, permettendo alla popolazione di liberarsi di materiali che non possono essere smaltiti nei normali cassonetti. Tra i rifiuti accettati ci sono oggetti ingombranti come divani e materassi, componenti elettronici, e materiali speciali quali batterie, lampade e contenitori di vernici, che devono essere smaltiti con attenzione per non danneggiare l’ambiente.

Questa campagna è un’opportunità non solo per ripulire le abitazioni, ma anche per educare i cittadini sull’importanza del riciclo e della sostenibilità. Lo smaltimento responsabile contribuisce a ridurre l’inquinamento e promuove un ciclo di vita più sostenibile per i materiali. Diverse postazioni sparse nei municipi garantiranno un accesso facile e immediato per tutti.

Dettagli sulle raccolte municipali

Municipio I

Il Municipio I parteciperà all’iniziativa il 29 settembre presso due postazioni: la prima in Piazza Tempio di Diana , la seconda in Viale delle Terme di Traiano. Qui i cittadini possono portare legno, metalli, ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche . Inoltre, in Piazzale Clodio, si accetteranno anche lampade, batterie, e materiali contaminati da solventi e vernici.

Municipio II

Nel Municipio II, la raccolta avrà luogo il 28 settembre, in Via Tiburtina di fronte a Piazzale Valerio Massimo. I cittadini possono conferire legno, metallo, rifiuti ingombranti e RAEE, inclusi sfalci e potature.

Municipio III e IV

Il Municipio III avrà una postazione al Piazzale Ennio Flaiano il 29 settembre, dove sarà possibile smaltire ingombranti e RAEE. Per il Municipio IV, si consiglia di consultare la pagina municipale per ulteriori dettagli sulla raccolta del 28 settembre.

Ulteriori municipi

La raccolta si estende a tutti i municipi di Roma. Il Municipio VI raccoglierà rifiuti ingombranti in Via del Fuoco Sacro il 28 settembre, mentre il Municipio VII avrà due punti di raccolta il 29 settembre: uno in Via Anagnina e l’altro in Via Anzio. Analogamente, il resto dei municipi sarà coinvolto in questa iniziativa, offrendo postazioni specifiche per il conferimento dei materiali.

Come partecipare e altre informazioni

Per partecipare alla raccolta, i cittadini devono semplicemente recarsi presso le postazioni designate nei giorni indicati e seguire le istruzioni per il conferimento dei rifiuti. È importante che i materiali siano distinti e separati in base alla tipologia, per facilitare un corretto smaltimento e riciclo. Gli eventi di raccolta rappresentano un momento cruciale per contribuire attivamente alla salute del proprio quartiere e dell’ambiente.

Gli orari di apertura e ulteriori dettagli saranno comunicati sui canali ufficiali di AMA e del Comune di Roma, rendendo facile per i residenti partecipare a questa importante iniziativa di riciclo.