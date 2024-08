Ritorno del maltempo in Italia: forti temporali in arrivo tra sabato 17 e domenica 18 agosto

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’Italia sta per affrontare un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una perturbazione che porrà fine al lungo periodo di caldo intenso. Da sabato 17 agosto a domenica 18 agosto, il paese sperimenterà un’importante instabilità atmosferica, favorita dallo scontro tra masse d’aria calda e fredda. Questo fenomeno potrebbe generare eventi meteorologici estremi, come temporali violenti e grandinate, specialmente nelle regioni settentrionali e centrali.

analisi della situazione attuale

Caldo record e stabilità temporanea

Negli ultimi settimane, l’Italia ha subito un’ondata di caldo eccezionale, con temperature oltre le medie storiche. Fino al 17 agosto, il sole continuerà a dominare il panorama, con punte termiche che potrebbero raggiungere i 38-40 gradi Celsius, specialmente al Centro-Sud e nelle isole maggiori. Questa persistente stabilità ha aumentato l’evaporazione dai mari, favorendo la formazione di energia potenziale, la quale contribuisce a creare contrasti termici accentuati. Questi elementi svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di temporali potenzialmente violenti.

Verso l’instabilità

Già a partire dalla serata di venerdì 16 agosto, i primi segnali di instabilità inizieranno a farsi sentire. I temporali colpiranno le Alpi e le Prealpi, estendendosi poi alle pianure di Piemonte e Lombardia. Al Centro, le Marche saranno le prime a registrare piogge e temporali. Tuttavia, al Sud, il clima rimarrà prevalentemente soleggiato e caldo, almeno fino all’inizio del weekend.

l’arrivo della perturbazione

Un cambiamento radicale per il weekend

La vera trasformazione delle condizioni meteorologiche sarà evidente domenica 18 agosto, quando una perturbazione in arrivo dal Nord Europa si farà strada verso l’Italia. Questo sistema apporterà aria fresca e instabile in quota, capace di indebolire la resistenza della cupola anticiclonica. Si prevede che il maltempo colpirà innanzitutto le regioni settentrionali, per poi estendersi a gran parte del Centro, in particolare ai settori tirrenici fino alla Campania.

Possibili conseguenze meteorologiche

L’intensità della perturbazione potrebbe portare alla formazione di temporali violenti. Gli esperti non escludono la possibilità di grandinate e, in rari casi, persino di tornado. Le temperature, al contrario, subiranno un crollo significativo, con cali anche di 10°C, specialmente al Nord e nelle regioni centrali, un cambiamento notevole rispetto ai giorni precedenti.

previsioni dettagliate per il weekend

Venerdì 16 agosto

Al Nord : attese precipitazioni temporalesche sulle Alpi e Prealpi , estendendosi progressivamente verso le pianure.

: attese precipitazioni temporalesche sulle e , estendendosi progressivamente verso le pianure. Al Centro : ci si aspetta un’instabilità moderata con piogge sulle Marche .

: ci si aspetta un’instabilità moderata con piogge sulle . Al Sud: il sole prevarrà e le temperature resteranno elevate e stabili.

Sabato 17 agosto

Al Nord : ci sarà una transizione dal sole ai temporali, con eventi che si intensificheranno nel pomeriggio.

: ci sarà una transizione dal sole ai temporali, con eventi che si intensificheranno nel pomeriggio. Al Centro : si prevedono temporali sparsi, seguiti da un aumento dell’instabilità.

: si prevedono temporali sparsi, seguiti da un aumento dell’instabilità. Al Sud: la situazione meteorologica si farà instabile, specialmente sui settori montuosi.

Domenica 18 agosto

Al Nord : temporali intensi e piogge diffuse su gran parte della regione, con possibilità di eventi estremi.

: temporali intensi e piogge diffuse su gran parte della regione, con possibilità di eventi estremi. Al Centro : il maltempo si intensificherà, con condizioni estremamente istabili.

: il maltempo si intensificherà, con condizioni estremamente istabili. Al Sud: un peggioramento della situazione si farà notare a partire dal pomeriggio, con effetti sulla Campania.

tendenze future

Con l’attenuarsi della perturbazione, ci si attende un ritorno a condizioni meteorologiche più stabili e soleggiate soprattutto al Nord, mentre il Centro-Sud potrebbe continuare a registrare instabilità per alcuni giorni. La transizione climatica, che segna il passaggio dall’estate afosa all’autunno imminente, porterà a condizioni più fresche e temperate, influenzando anche le previsioni per il mese di agosto entrante.