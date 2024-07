Rivolta notturna nel carcere di Gorizia

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una ribellione improvvisa ha scosso il carcere di Gorizia, scatenando il caos tra i detenuti e il personale di sicurezza. Il detenuto responsabile dell’incidente ha appiccato fuoco a un materasso come gesto di protesta, provocando conseguenze inaspettate.

La protesta infiamma il carcere

Nella notte tra lunedì e martedì, la tranquillità della casa circondariale è stata interrotta da un detenuto determinato a far sentire la propria voce. Accendendo il materasso, ha generato una coltre di fumo tossico che ha rapidamente invaso l’ambiente, mettendo a rischio la salute di tutti coloro presenti.

Panico e soccorsi tempestivi

L’azione incendiaria ha causato panico tra gli altri detenuti e il personale di sorveglianza, con diversi casi di intossicazione che hanno richiesto interventi immediati. Nonostante la gravità della situazione, grazie alla pronta reazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, la tragedia è stata evitata.

Dettagli sulla situazione carceraria

Al momento dell’incidente, il carcere ospitava un totale di 82 detenuti, vigilati da tre agenti penitenziari in turno. La gestione dell’emergenza da parte del personale di custodia ha permesso di limitare i danni e di garantire la sicurezza della struttura.

Esito dell’incidente e stato di salute dell’indagato

Il detenuto responsabile dell’incendio è attualmente ricoverato in ospedale, sottoposto a sedazione profonda ma lontano da pericoli di vita. L’evolversi della sua condizione di salute sarà monitorato attentamente, mentre le indagini sulle motivazioni della sua protesta sono già in corso.

Conclusioni e sicurezza futura

L’evento ha evidenziato la fragilità della situazione carceraria e l’importanza di misure preventive per prevenire simili episodi in futuro. È fondamentale garantire la sicurezza di detenuti e operatori all’interno delle strutture penitenziarie, evitando situazioni di tensione che possono sfociare in tragedie.