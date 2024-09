Roberto Farnesi parla di amore, litigi e paternità: la vita con Lucya Belcastro e la piccola Mia

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Roberto Farnesi, noto per il suo ruolo ne “Il Paradiso delle Signore“, offre uno sguardo sincero sulla sua vita personale e familiare. In un’intervista a Oggi, l’attore di 55 anni racconta le sfide e i momenti felici della sua relazione con Lucya Belcastro, 30 anni, e il loro legame profondo con la figlia Mia, nata nel novembre 2021. Farnesi affronta temi di gelosia, differenze generazionali e come l’arrivo di un bambino possa cambiare le dinamiche di coppia.

La genesi della relazione tra Roberto e Lucya

Un incontro casuale e scetticismo iniziale

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro si sono incontrati tramite amici comuni a Firenze. L’attore ammette che all’inizio della loro relazione era scettico, probabilmente a causa della notevole differenza d’età. Farnesi, a 45 anni, si trovava in un punto della vita in cui valutava con attenzione il futuro delle sue relazioni. Prima di Lucya, aveva concluso diverse storie che non superavano i due anni, poiché si chiedeva se le sue partner potessero diventare le madri di eventuali figli.

Con il tempo, ha scoperto in Lucya molto di più di una semplice compagna, e la relazione si è evoluta in un legame profondo che dura da dieci anni. La differenza di età rimane un tema ricorrente, che Farnesi sottolinea con un certo disappunto, esprimendo il suo desiderio di essere valutato al di là di questo dettaglio. Il suo esempio è Andrea Bocelli, il cui matrimonio con Veronica viene raramente commentato per la diversa età.

Il fascino e il confronto con Richard Gere

Farnesi è di frequente paragonato a Richard Gere, il famoso attore americano, ma non si lascia influenzare da questo complimento. Con ironia, sottolinea come Lucya possa non essere pienamente consapevole di chi sia Gere, presentando questa somiglianza come un fattore secondario nella loro relazione.

Gestione dei litigi quotidiani

L’ordine in casa e la personalità di Lucya

I litigi tra Farnesi e Lucya sono spesso innescati da questioni di ordine. L’attore descrive se stesso come una persona ordinata, mentre la sua compagna tende a essere distratta e un po’ disordinata. Farnesi ammette di trovarsi in difficoltà quando vede oggetti lasciati in giro per casa, e cerca di rimetterli a posto, sebbene riconosca che potrebbe essere più tollerante in questo aspetto.

Un altro punto di interesse riguardo alla loro dinamica è il modo in cui Lucya gestisce la gelosia. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, è più interessata alla vita privata di Farnesi piuttosto che alle sue scene sul set con attrici famose. Questo porta a una certa ironia, dato che l’attore non nutre alcun interesse per altre donne.

Sport, alimentazione e altre incomprensioni

Quando si tratta di argomenti più leggeri come sport e alimentazione, Farnesi e Lucya non trovano difficoltà a trovare un punto d’incontro. Tuttavia, entrambi sono molto impegnati con il lavoro e le responsabilità familiari, che rendono complicata la gestione del tempo trascorso insieme. Farnesi racconta come un figlio possa cambiare nettamente la vita di coppia, portando a una riduzione della spontaneità e ad un certo rallentamento nella vita sessuale.

La gioia di essere genitori

L’arrivo di Mia e l’impatto emotivo su Roberto

L’intervista non manca di toccare il tema della paternità. Quando è nata Mia, Farnesi ha sperimentato una vasta gamma di emozioni che lo hanno colto di sorpresa. Guardare sua figlia gli provoca una reazione emotiva intensa; le lacrime non sono rare nei momenti di intimità con la piccola. L’attore riconosce che avere un figlio è un cambiamento profondo e richiede una forte base di supporto e comunicazione tra i genitori.

La chiave per evitare conflitti

Per Farnesi, la chiave per mantenere l’armonia nella relazione con Lucya è la comunicazione. Entrambi si pongono interrogativi e si chiedono cosa significa essere ancora innamorati. Prima, i litigi potevano essere più frequenti, ma ora hanno imparato a mettere da parte incomprensioni e a lavorare insieme come genitori.

Il dualismo tra professione e vita personale

Fatiche da imprenditore e attore

Infine, il difficile equilibrio tra la vita lavorativa e quella familiare viene evidenziato quando Farnesi discute delle sue attività imprenditoriali e della sua carriera da attore. Possiede un ristorante e lavora sul set, mentre Lucya si dedica alla sua professione nel design. Far coesistere tutto ciò comporta notti in bianco e ripetuti impegni, creando potenziali tensioni. Farnesi chiarisce che entrambe le loro carriere richiedono impegno, il che rende ancor più vitale il dialogo.

Nel complesso, Roberto Farnesi offre uno sguardo autentico sulle complessità dell’amore, del matrimonio e della paternità, segnando il bilancio tra il privato e il pubblico in una vita dedicata sia alla recitazione che alla famiglia.