Roma Baccalà 2023: il taglio del nastro per la manifestazione gastronomica che celebra il baccalà

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’evento Roma Baccalà sta per iniziare, un’importante manifestazione culturale e gastronomica che ha come protagonista il baccalà e lo stoccafisso. Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna avrà luogo dal 5 all’8 settembre nel suggestivo Parco Schuster, che si trova nei pressi della storica Basilica di San Paolo Fuori Le Mura. Con il tema “Viaggio alle origini del gusto“, l’evento offrirà un’anticipazione delle prelibatezze culinarie che verranno servite, celebrando la versatilità e la ricchezza di sapori di questi ingredienti.

Il programma della manifestazione

Eventi e ospiti

Roma Baccalà si presenta come una quattro giorni all’insegna della gastronomia, con un calendario ricco di iniziative che coinvolgeranno cuochi e ospiti sia italiani che internazionali. La manifestazione è un vero e proprio viaggio sensoriale, che invita i presenti a scoprire ricette storiche ma anche innovazioni culinarie. Durante il primo giorno, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare all’assaggio in anteprima dei piatti firmati dai ristoratori locali, che metteranno in mostra la loro creatività in cucina.

Degustazioni e dimostrazioni culinarie

L’offerta gastronomica di Roma Baccalà prevede la degustazione di oltre 20 diverse versioni di baccalà, permettendo così a ogni partecipante di esplorare i molteplici modi in cui questo ingrediente può essere trattato. Un focus particolare sarà riservato alla cucina portoghese, attraverso degustazioni e dimostrazioni gastronomiche che si svolgeranno nella Cupola Centrale. Qui, gli chef presenteranno le tecniche tradizionali di preparazione del baccalà, un alimento fondamentale nella gastronomia del Portogallo.

La serata norvegese e le novità

Un assaggio di tradizione norvegese

Tra le novità della manifestazione spicca la Serata Norvegese, che avrà luogo durante il festival. In questa serata speciale, gli esperti del Norwegian Seafood Council e il rinomato chef personale dell’ambasciatore norvegese Johan Vibe condivideranno segreti e tecniche di cucina legate al baccalà norvegese. Sarà l’occasione per assaporare un piatto preparato secondo le tradizioni gastronomiche della Norvegia, permettendo ai partecipanti di confrontare le diverse culture culinarie che ruotano attorno a questo straordinario alimento.

Cucina di mercato

Roma Baccalà non si ferma solo al baccalà: per la prima volta, i rappresentanti di mercati romani porteranno le loro proposte culinarie, offrendo una visione autentica della gastronomia locale. Questi stand permetteranno ai visitatori di gustare piatti preparati con ingredienti freschi e di stagione, celebrando l’importanza della cucina di mercato. L’idea è di avvicinare il pubblico a un tipo di alimentazione più consapevole e sostenibile, in linea con le tendenze moderne della gastronomia.

Con un programma così ricco e variegato, Roma Baccalà si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e per chi vuole scoprire la ricca tradizione gastronomica italiana e internazionale.