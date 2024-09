Roma celebra i 150 anni del quartiere Esquilino con eventi culturali e musicali indimenticabili

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il quartiere Esquilino di Roma si prepara a festeggiare un importante traguardo: 150 anni dalla sua trasformazione in rione moderno. Per celebrarlo, Roma Capitale ha organizzato due giornate ricche di eventi culturali, musicali e cinematografici, in programma per il 7 e 8 settembre. L’iniziativa non solo onora la storicità del quartiere, ma mira anche a riconoscere il patrimonio umano e sociale che lo caratterizza, sviluppando una riflessione profonda sull’integrazione e sulla multiculturalità.

Un quartiere ricco di storia e cultura

La trasformazione dell’Esquilino

L’Esquilino, uno dei rioni storici di Roma, rappresenta un microcosmo di culture e storie che si intrecciano. Fondato nel XIX secolo, il quartiere ha conosciuto diverse fasi di trasformazione ed evoluzione. Oggi è un simbolo di integrazione, mostrando come la diversità possa arricchire un’area metropolitana. Con la sua posizione centrale e un tessuto sociale attivo e variegato, l’Esquilino è diventato un luogo di incontro per diverse etnie e culture, contribuendo alla vivacità della vita cittadina.

La Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha sottolineato l’importanza di celebrazioni come questa per mettere in luce il valore del quartiere come cuore pulsante della comunità. Oltre al patrimonio culturale, l’Esquilino è iconico per la sua architettura e i suoi mercati, simboli di un’identità collettiva che si evolve nel tempo. Valorizzare la storia di questo rione significa anche riconoscere gli sforzi di tutte le associazioni e i cittadini attivi che lavorano per il bene del quartiere.

Cultura e inclusione sociale

Nel corso degli anni, l’Esquilino si è affermato come uno dei quartieri più dinamici di Roma, grazie alla presenza di eventi culturali e iniziative che promuovono l’inclusione sociale. La multidimensionalità del quartiere si riflette nella varietà di attività, spazi e risorse disponibili, dove residenti e visitatori possono scoprire tradizioni artistiche diverse. La programmazione del fine settimana del 7 e 8 settembre è un chiaro esempio di come il quartiere possa unirsi in celebrazione, onorando il proprio passato mentre si guarda al futuro.

Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, ha evidenziato l’importanza di questa celebrazione, affermando che è un modo per dare visibilità alle associazioni locali e ai residenti che si dedicano quotidianamente al rilancio del quartiere. Le celebrazioni rappresentano, quindi, un momento fondamentale per rafforzare il senso di comunità e valorizzare le storie locali.

Il programma delle celebrazioni

Sabato 7 settembre

Il primo giorno delle celebrazioni offre un programma ricco di appuntamenti. La Sala della Protomoteca presso il Campidoglio sarà il palcoscenico per la premiazione delle associazioni che si sono distinte per il loro impegno culturale e sociale sul territorio, un segno di riconoscenza per il lavoro svolto.

La serata si animerà con eventi nella suggestiva Arena Cinema in Piazza Vittorio Emanuele II, dove si susseguiranno momenti di intrattenimento e riflessione. Tra le varie iniziative, si potrà assistere all’esibizione della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale e a performance di artisti locali. La proiezione del cortometraggio documentario “RISTAZIONARTI”, seguito dal film “La Zona Di Interesse” di Jonathan Glazer, chiuderà la serata.

Domenica 8 settembre

Il secondo giorno promette di essere altrettanto coinvolgente. L’incontro con registi e artisti darà al pubblico l’opportunità di interagire con professionisti del settore cinematografico, come Matteo Garrone, che presenterà il film “Estate Romana”. La giornata avrà inizio con una nuova esibizione della Banda della Polizia Locale, a conferma del legame tra cultura e sicurezza.

In aggiunta, durante entrambi i pomeriggi, i giardini di Piazza Vittorio Emanuele II saranno dedicati ai più giovani, con attività ludico-sportive concepite per intrattenere e far scoprire nuove esperienze. La programmazione dettagliata rappresenta un chiaro esempio di come il quartiere possa connettere diverse generazioni e culture in un’unica grande festa.

Celebrarci insieme, in questo ambiente ricco di storia e integrazione, rappresenta un’opportunità non solo per guardare al presente, ma anche per immaginare un futuro dove comunità e cultura continuino a fondersi in un unicum indissolubile.