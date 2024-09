Roma celebra l’Esquilino: due giorni di eventi culturali per i 150 anni del rione

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Roma si prepara a festeggiare i 150 anni del rione Esquilino con un evento ricco di iniziative dedicate alla cultura, alla musica e al cinema. Sabato 7 e domenica 8 settembre, la Capitale ospiterà un programma di eventi volti a celebrare questo quartiere emblematico, fulcro di tradizioni e storie che ne caratterizzano l’identità. Presentato dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e dal presidente della Commissione Turismo, Mariano Angelucci, il programma include concerti, proiezioni e incontri approfonditi, rendendo omaggio alla vitalità del quartiere.

Eventi in programma: sabato 7 settembre

Cerimonia di premiazione e concerti

La celebrazione avrà inizio sabato 7 settembre, alle ore 10:00, nella storica Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove si svolgerà la premiazione di associazioni e realtà locali che si sono distinte per le loro attività culturali e sociali nel territorio. Questo momento di riconoscimento rappresenta un’opportunità per mettere in luce il lavoro essenziale svolto da queste organizzazioni, che contribuiscono in modo significativo al tessuto sociale del rione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 19:00, l’Arena Cinema di Piazza Vittorio ospiterà un concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, seguito dall’esibizione dell’associazione sportiva dilettantistica ‘La luna e la tartaruga’. La serata continuerà con un incontro dedicato alla “Cura del Bene Comune”, accompagnato dalla presentazione del progetto “Albero delle Identità – Ristazionarti”. Un momento di riflessione che promuove il coinvolgimento della comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Proiezioni cinematografiche

Alle ore 20:15, il pubblico potrà assistere alla proiezione del cortometraggio documentario “Ristazionarti – Dieci Anni di… Tanto Dura Poco!”, una produzione significativa che mette in evidenza temi di rilevanza sociale e culturale. La serata si chiuderà con la proiezione del film “La Zona Di Interesse” di Jonathan Glazer, previsto per le 21:15. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del cinema, che potranno godere di opere di qualità all’interno di un contesto stimolante e ricco di significato.

Domenica 8 settembre: continuità e celebrazione

Concerto e proiezione di un classico

La seconda giornata di festeggiamenti si apre domenica 8 settembre alle 18:00, in via Guglielmo Pepe, nell’area antistante il Teatro Ambra Jovinelli, dove si esibirà nuovamente la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale. Un momento che promette di coinvolgere i passanti e di attrarre l’attenzione di residenti e visitatori.

Successivamente, alle 20:30, l’Arena Cinema di Piazza Vittorio ospiterà la proiezione del film “Estate romana”, un classico che esprime l’essenza della vita estiva nella Capitale. Al termine della proiezione, seguirà un confronto e un’intervista con il regista Matteo Garrone, un’occasione per approfondire il suo lavoro e il legame con la città, oltre a stimolare un dialogo su temi cinematografici e culturali di attualità.

Un invito alla valorizzazione del rione Esquilino

Le celebrazioni non si limitano solo ai festeggiamenti, ma sono anche un invito a riflettere sul valore intrinseco del rione Esquilino. Come ha sottolineato la presidente Celli, il rione rappresenta una realtà multietnica e multiculturale, simbolo di integrazione e inclusione. La storia del quartiere è una testimonianza viva della crescita e dello sviluppo della città di Roma, un aspetto che le autorità intendono promuovere per garantire un futuro ricco di opportunità.

In questo contesto, il presidente Angelucci ha evidenziato l’importanza di dedicare attenzione e risorse alle esigenze del quartiere, affinché si continui a sostenere iniziative imprenditoriali e culturali. La creazione di un Tavolo permanente, istituito dal sindaco Gualtieri, rappresenta un passo significativo per affrontare problematiche di sicurezza, decoro e sviluppo territoriale. Attraverso eventi come questi, si intende rendere omaggio non solo alla storia del rione, ma anche a tutte le realtà che quotidianamente operano per il miglioramento sociale e culturale della comunità.

L’Esquilino, dunque, non è solo un luogo geografico, ma un crocevia di storie, culture e aspirazioni, pronto a festeggiare i suoi 150 anni con orgoglio e partecipazione.