Roma celebra l’inaugurazione della sedicesima libreria Feltrinelli e il rinnovamento di Largo Torre Argentina

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’inizio del mese di ottobre segna un’importante novità per gli amanti della lettura a Roma. Martedì 1 ottobre, infatti, si darà il via alle celebrazioni per l’apertura della sedicesima libreria Feltrinelli nella Capitale, che arriva in coincidenza con il sessantesimo anniversario della catena nel territorio romano. Questa nuova apertura e il rinnovamento di una delle storiche sedi di Largo Torre Argentina offrono ai lettori romani uno spazio ricco di nuove opportunità per esplorare il mondo dei libri e dell’editoria.

La nuova libreria in Piazza Pio XI: un ambiente pensato per tutti

Spazi dedicati alla lettura e alla cultura

La nuova libreria Feltrinelli di Piazza Pio XI si sviluppa su una superficie di 500 metri quadrati, distribuiti su due piani. L’ampio catalogo include circa 40.000 titoli, che abbracciano vari generi, dalla narrativa alla saggistica, completato da una selezione di fumetti e libri per bambini. Nel piano terra, il focus sarà sui giovani lettori e sui più piccoli, con aree attrezzate per la lettura e lo studio, tavoli dedicati e una selezione editoriale adatta all’età. Una sezione speciale sarà dedicata a Roma, per avvicinare anche i più giovani alle opere che parlano della città eterna.

Sul primo piano, invece, verrà allestita una sala eventi interamente dedicata al mondo dei fumetti e dei manga, oltre a un’ampia area per approfondire argomenti di storia, politica ed economia. Qui, gli appassionati troveranno una ricca offerta di saggistica, allestendo anche uno spazio riservato ai collezionisti di vinili, creando così un’atmosfera di incontro e confronto tra diverse forme d’arte e cultura.

Un’area interattiva per la community dei Booktoker

Una delle innovazioni più interessanti del nuovo store è l’area dedicata ai Booktoker, una comunità di lettori attiva principalmente sui social media, che condividono le loro letture e scoperte letterarie. Questo spazio sarà arredato con poltrone e tavoli, pensato come un luogo d’incontro per esplorare e discutere nuovi titoli, promuovendo così la cultura della lettura anche attraverso canali digitali. L’inaugurazione della libreria prevede anche un evento di intrattenimento musicale, con la partecipazione del noto DJ romano Piotta, e la presenza di figure come Valentina Montebello e Isa Borrelli.

Rinnovamento a Largo Torre Argentina: una sede per tutti i lettori

Un nuovo spazio dedicato alla città eterna

Il giorno successivo, il 2 ottobre, Feltrinelli presenterà al pubblico la nuova sede di Largo Torre Argentina, che ha subito un completo rinnovamento. Questo store, ora più moderno e accogliente, comprende una nuova sala eventi e si propone di diventare un punto di riferimento per i lettori romani. All’ingresso, i visitatori troveranno una sezione dedicata ai libri in lingua straniera, arricchita con nuovi titoli, per rispondere alla crescente domanda dei turisti che visitano il centro di Roma.

Una proposta editoriale variegata

Le novità non si fermano qui, poiché lo store offre anche una sezione dedicata alla narrativa e alla giallistica, con un’attenzione speciale ai classici della letteratura greca e latina. Questo ambiente curato ospiterà testi di critica letteraria, poesia e linguistica. La rinnovata sezione di saggistica sarà un’ulteriore risorsa per i lettori insaziabili, attraverso un catalogo rispondente ai più svariati temi, come musica, filosofia, scienza e religione.

Durante l’inaugurazione di Largo Torre Argentina, si svolgerà una conversazione tra importanti autori, tra cui Rosella Postorino e Federica Manzon, vincitrice del Premio Campiello 2024. Questi eventi sono pensati per incoraggiare il dibattito culturale e il dialogo tra lettori e scrittori, consolidando il ruolo di Feltrinelli come presidio culturale nella Capitale.

La celebrazione dell’apertura della nuova libreria e del rinnovamento a Largo Torre Argentina rappresenta un’occasione preziosa per la comunità romana, pronta a scoprire un mondo di storie, eventi e opportunità culturali.