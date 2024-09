Roma chiude il 2024 con 50 milioni di arrivi: Gualtieri promuove una formazione turistica di qualità

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il settore turistico di Roma sta vivendo una fase di crescita senza precedenti, con proiezioni che indicano 50 milioni di arrivi entro la fine del 2024. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha annunciato un incremento di oltre 2000 addetti rispetto all’anno precedente, evidenziando l’importanza di una formazione professionale di alto livello per affrontare le sfide del mercato. Questo contesto è stato sottolineato durante la recente firma di un protocollo d’intesa per la formazione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Fondazione Bulgari, mirato a trasformare il settore in un modello di qualità.

Crescita del turismo a Roma

Andamenti e statistiche

L’industria del turismo a Roma ha mostrato segnali di recupero e crescita significativi, con l’aspettativa di raggiungere e superare quota 50 milioni di arrivi nel 2024. Questo aumento rappresenta un passo avanti rispetto agli anni precedenti, permeati da sfide legate alla pandemia. L’afflusso crescente di visitatori non solo contribuisce all’economia locale, ma crea anche nuove opportunità di lavoro nel settore, portando a un incremento di circa 90.000 addetti. Questo sviluppo pone l’accento sulla necessità di una forza lavoro qualificata, capace di rispondere alle esigenze di un turismo sempre più orientato alla qualità.

La necessità di qualità nel servizio

Il sindaco Gualtieri ha messo in evidenza l’importanza di un “cambio di paradigma” nel settore, evidenziando il mismatch attuale tra la richiesta di personale qualificato e le offerte di lavoro che spesso ricorrono a forme di impiego informale. Passare a un modello di turismo di alta qualità impone non solo di eliminare il lavoro in nero, ma anche di promuovere l’alta formazione con contratti e retribuzioni adeguate. Investire nella preparazione professionale diventa quindi un passo cruciale verso un servizio al cliente che possa rispondere alle aspettative di turisti sempre più esigenti.

Formazione professionale e opportunità

Protocollo d’intesa tra enti

Il protocollo d’intesa firmato tra la Città Metropolitana di Roma e la Fondazione Bulgari rappresenta un’iniziativa importante per affrontare la carenza di personale qualificato. Obiettivo del programma è la creazione di percorsi di alta formazione che includano stage e opportunità di apprendimento pratico nel settore turistico. La partnership tra le istituzioni pubbliche e i privati come Bulgari mira a sviluppare competenze specifiche che soddisfino le nuove domande del mercato.

L’impatto sul mercato del lavoro

Questa iniziativa non solo apporterà benefici ai partecipanti, ma contribuirà anche a migliorare la qualità globale dei servizi turistici a Roma. Attraverso corsi professionali mirati e programmi di formazione, i giovani e gli adulti in cerca di una nuova carriera nel settore saranno meglio preparati ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. È quindi previsto un impatto positivo non solo sul mercato del lavoro, ma anche sull’economia romana, creando un circolo virtuoso di qualità e sostenibilità.

Il futuro del turismo a Roma

Prospettive e sfide

Guardando al futuro, il settore turistico romano si trova di fronte a numerose sfide, tra cui la necessità di adattarsi ai cambiamenti delle preferenze dei consumatori e alle pressioni economiche globali. La crescente attenzione alla sostenibilità e all’esperienza del cliente richiede una continua evoluzione delle competenze professionali. In questo contesto, il progetto di formazione avviato rappresenta un’opportunità strategica per posizionare Roma come una meta turistica di eccellenza, in grado di attrarre visitatori di ogni tipo e provenienza.

Integrazione e innovazione

Le opportunità offerte dagli enti locali e dagli investimenti pubblici e privati saranno fondamentali per promuovere una cultura dell’integrazione e dell’innovazione nel settore turistico. Integrando tecnologie moderne e pratiche di sostenibilità, Roma potrà rafforzare la propria reputazione come capitale del turismo globale. La combinazione di una crescita consistente del numero di visitatori e di una forza lavoro altamente qualificata darà vita a un turismo che non solo è redditizio, ma anche responsabile e rispettoso dell’identità culturale della città.

Il percorso intrapreso da Roma segna un cambio di rotta significativo verso un turismo di alta qualità, ponendo le basi per un futuro sostenibile e prospero nel settore.