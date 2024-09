Roma: dopo il pareggio con la Juventus, la società si muove sul mercato con nuovi innesti

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La AS Roma, appena reduce da un pareggio in trasferta contro la Juventus, si prepara ad affrontare il mercato invernale cercando di rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Daniele De Rossi. Il direttore sportivo Tiago Ghisolfi sta lavorando su alcune operazioni che potrebbero cambiare il volto della squadra, con gli acquisti di due difensori di esperienza internazionale. Scopriamo i dettagli di queste trattative e le possibili partenze all’interno della rosa giallorossa.

Hermoso in arrivo: l’ufficialità imminente

L’operazione che ha tenuto banco nelle ultime ore è l’arrivo di Mario Hermoso, un difensore che ha già dimostrato il suo valore in ambito europeo. L’ex giocatore dell’Atlético Madrid è atteso a breve nella Capitale per finalizzare il suo trasferimento. Daniele De Rossi, nell’undici al post-partita di Juve-Roma, ha lasciato intendere che l’abbraccio tra il club giallorosso e Hermoso è ormai imminente: “Posso dirlo? Vabbè, è Hermoso.” Giocatore del 1993, Hermoso ha scelto la Roma dopo aver saputo dell’interesse della società, rinunciando a trasferirsi al Galatasaray.

Le trattative si sono concretizzate in un contratto triennale dal valore di 4,5 milioni di euro, un impegno significativo che rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del club. La Roma, vedendo il potenziale di Hermoso nel rafforzare la difesa, ha anche deciso di interrompere le trattative per altri obiettivi, come Danso e Djalo, concentrandosi esclusivamente su questa acquisizione strategica.

Smalling: il saluto dall’Inghilterra all’Arabia

Mentre la Roma si muove per rinforzare la propria linea difensiva, sembra avvicinarsi un’uscita di rilievo: quella di Chris Smalling. L’ex difensore del Manchester United, che ha segnato il suo tempo in giallorosso con 110 presenze e 10 gol, sta per dire addio alla Capitale per intraprendere una nuova avventura sportiva in Arabia Saudita, con l’Al-Fahya.

Il contratto offerto al difensore inglese supera i sei milioni di euro a stagione, una cifra che ha convinto Smalling a fare questo importante passo. La sua partenza comporterà un risparmio per il club, che potrebbe rinunciare ai 3,5 milioni di euro del suo ingaggio annuale. L’addio dell’ex giocatore del Manchester United segna la fine di un capitolo significativo nella storia recente della Roma, considerato anche il ruolo di insostituibile che Smalling ha avuto durante l’era di José Mourinho.

Hummels: la corsa per il difensore tedesco

Con la partenza di Smalling, la Roma è ora in forte pressing per acquistare un ulteriore difensore e garantire a De Rossi una linea difensiva robusta. Il nome di Mats Hummels, il noto centrale tedesco, è al centro delle trattative. Inizialmente contattato all’inizio dell’estate, Hummels ha manifestato la volontà di unirsi ai giallorossi, anche se restano alcune distanze da superare.

Il difensore, vincitore di numerosi trofei, tra cui il mondiale del 2014, sta cercando un contratto biennale, mentre la Roma sta proponendo un iniziale accordo annuale con rinnovo automatico basato sul numero di presenze accumulate. Le cifre coinvolte nell’operazione si aggirano sui 3 milioni di euro, bonus inclusi. La dirigenza giallorossa è attiva per chiudere rapidamente il martedì di mercato, mentre i tifosi attendono con ansia notizie ufficiali sul nuovo rinforzo che potrebbe arrivare a dare un’ulteriore mano in campo.

In questo clima di forte fermento, la Roma si prepara a un mercato decisamente vivace e pieno di potenzialità, mirando a rimanere competitiva nel campionato italiano e nelle competizioni europee.