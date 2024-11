Roma Gran Prix Storico 2025: omaggia Alfa Romeo un secolo di trionfi in pista

Roma si prepara ad accendere i motori per il Gran Prix Storico 2025, una celebrazione dedicata agli appassionati d’auto d’epoca e al patrimonio motoristico italiano. Quest’anno, l’evento sarà particolarmente speciale: il centenario della storica vittoria di Alfa Romeo nel primo Campionato del Mondo di Gran Premi, un traguardo che ha reso il marchio italiano un simbolo di eccellenza.

Omaggio ad Alfa Romeo, pioniera delle corse

L’edizione di quest’anno del Gran Prix Storico sarà un tributo all’Alfa Romeo, il marchio che ha dominato i circuiti internazionali fin dalla sua storica vittoria. Il presidente di Orgoglio Motoristico Romano, Stefano Pandolfi, ha dichiarato che la manifestazione sarà anche l’occasione per celebrare il sito produttivo di Alfa Romeo a Cassino, un’importante realtà industriale per il Lazio.

In occasione dell’anniversario, Pandolfi ha lanciato un appello al Museo Alfa Romeo, affinché possa sostenere l’evento rendendo omaggio a questa eredità storica. “Ci piacerebbe che l’auto protagonista di quella leggendaria vittoria fosse presente,” afferma Pandolfi.

Un’edizione ricca di eventi per celebrare il Made in Italy motoristico

Il Gran Prix Storico di Roma includerà numerose iniziative, con particolare attenzione alla Giornata del Made in Italy Motoristico, durante la quale i partecipanti potranno immergersi in un mondo di eccellenza italiana, tra innovazione e tradizione. L’edizione dello scorso anno è stata un successo, grazie anche al supporto della Regione Lazio. La manifestazione del 2025 si prospetta ancora più ambiziosa, con l’intento di replicare e superare i risultati del passato.

Un evento che unisce motori e cultura

Durante una serata di gala a Villa Laetitia, alla presenza di Anna Fendi – storica ambasciatrice del Gran Prix Storico di Roma – Pandolfi ha rievocato i momenti salienti della passata edizione. L’evento del 2024 è stato arricchito dalla partecipazione di grandi artisti come Amii Stewart e Timothy Martin e ha reso omaggio a piloti leggendari, tra cui Elio De Angelis e Ignazio Giunti, figure simbolo dell’automobilismo romano.

Ospiti e personalità del mondo motoristico

Alla serata di Villa Laetitia hanno preso parte numerosi volti noti, tra cui Emanuele Pirro, Gianni Rivera con la moglie Laura, Andrea Gallignani, Roberto De Angelis, Elena Lorenzini e molti altri protagonisti dell’universo automobilistico italiano. Erano presenti anche rappresentanti dei club automobilistici come Maurizio Solazzi dell’Alfa Romeo Club e Ulderico Paoletti dell’Abarth Club, insieme a Monica Fubelli.

Il Gran Prix Storico di Roma 2025 si propone quindi non solo come un evento motoristico, ma come una celebrazione della cultura italiana dei motori, con un programma che unisce competizione, tradizione e un profondo rispetto per le leggende del passato.