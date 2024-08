Roma in preallerta: weekend con caldo afoso e bollino rosso per 8 città italiane

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il caldo estivo batte forte su Roma e su gran parte dell’Italia. Secondo gli aggiornamenti del ministero della Salute, il weekend del 3 e 4 agosto 2023 si preannuncia afoso, con un livello di rischio molto elevato in otto città italiane. In particolare, il meteo di queste giornate è caratterizzato da cambiamenti e avvisi di afa, rendendo necessario un attento monitoraggio delle condizioni climatiche.

Affluenza di umidità e pioggia estiva a Roma

La mattina di sabato 3 agosto è iniziata con un cielo nuvoloso, accompagnato da sporadiche piogge. Gli esperti di 3bMeteo spiegano che le condizioni meteorologiche nella Capitale hanno visto una leggera perturbazione, con i venti provenienti da Est-Sudest, che hanno riportato umidità e frescura temporanea. Sebbene le piogge siano state deboli e di breve durata, hanno offerto un sollievo momentaneo dal calore estivo che, nelle ore pomeridiane, si è fatto nuovamente sentire.

Le temperature sono destinate a salire nuovamente, raggiungendo i 36°C nella parte più calda della giornata. Con una minima fissata a 24°C, la variazione termica è significativa, suggerendo una notevole escursione termica, comune nelle giornate estive italiane. Inoltre, lo zero termico si attesta a 4188 metri, un indicatore che aiuta a comprendere l’andamento delle temperature in montagna e le possibili nevicate, anche in questo periodo dell’anno.

L’avviso di afa è stato diramato, richiamando l’attenzione sui rischi connessi alle elevate temperature che possono impattare sulla salute, in particolare per le persone più vulnerabili. Pertanto, è fondamentale seguire le indicazioni degli esperti e adottare precauzioni adeguate.

La prosecuzione del bel tempo: domenica 4 agosto

La giornata di domenica 4 agosto si preannuncia con cieli sereni e il sole che splende su Roma e nelle vicine località. Non sono previste piogge, e questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla mattinata precedente. La stabilità meteorologica favorirà temperature più contenute ma comunque elevate, con una massima prevista di 33°C e una minima di 24°C.

I venti, al mattino, spireranno da Sud-Sudovest, mantenendo un’intensità moderata, mentre nel pomeriggio si prevede che continuino a provenire dalla stessa direzione. L’assenza di precipitazioni e la presenza del sole per l’intero arco della giornata renderanno l’afa protagonista. Lo zero termico si alzerà sensibilmente, raggiungendo i 4562 metri, evidenziando una situazione favorevole per attività all’aperto, sebbene sia necessario prestare attenzione ai rischi legati alla disidratazione e all’insolazione.

Le condizioni meteorologiche di questo weekend sottolineano l’importanza di prestare attenzione agli avvisi di allerta emessi dalle autorità e dai meteorologi. Le stime sulle temperature e sull’afa non solo riguardano Roma, ma anche altre città, tra cui Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Viterbo, che si trovano anch’esse a dover affrontare il caldo torrido di questa estate.