Roma, la lotta ai mercatini abusivi: l’attività incessante della polizia locale

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La questione dell’abusivismo commerciale a Roma sta assumendo un’importanza centrale nel dibattito politico e sociale della città. Le politiche di decoro urbano sono al centro della lotta contro i mercatini abusivi che spuntano in diverse zone, vendendo articoli di dubbia provenienza e rifiuti. Gli agenti della polizia locale continuano a operare incessantemente per migliorare la situazione e garantire un ambiente più decoroso per i cittadini romani. In questo articolo, analizziamo i più recenti interventi e le difficoltà riscontrate dalle forze dell’ordine in diverse aree della capitale.

Centocelle: arresto per violenza a pubblico ufficiale

Un episodio significativo si è verificato a Centocelle, dove gli agenti del V Gruppo Casilino hanno intensificato i controlli nell’area di piazzale delle Gardenie e viale della Primavera. Durante una di queste operazioni, gli agenti hanno fermato una cittadina serba di 44 anni, priva di documenti, che ha tentato di eludere il fermo aggredendo un operatore. Nonostante il tentativo di fuga, la venditrice abusiva è stata bloccata e, dopo essere stata identificata, è stata denunciata per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questo episodio evidenzia non solo l’impegno delle forze dell’ordine contro il commercio irregolare, ma anche i rischi associati a tali operazioni, poiché gli agenti spesso si trovano ad affrontare situazioni di pericolo nel tentativo di ripristinare la legalità.

Porta Maggiore: controlli e rimozioni quotidiane

La zona di Porta Maggiore sta vivendo un periodo di intensi controlli da parte del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale. Con il supporto dei mezzi dell’AMA , ogni giorno vengono rimossi circa 400 chili di merci e oggetti di varia natura venduti illegalmente. Questi articoli provengono spesso dai cassonetti della raccolta rifiuti, e la presenza costante delle forze dell’ordine ha reso possibile una maggiore sensibilizzazione sulla questione. Tuttavia, il problema dell’abusivismo commerciale persiste, e le forze di polizia si trovano sempre più spesso a dover affrontare situazioni in cui il degrado urbano è evidente. L’operazione contro i mercatini abusivi non si limita solo alla rimozione fisica delle merci, ma implica anche il monitoraggio costante delle attività illegali.

Porta Portese: la lamentela sindacale

Anche la storica area di Porta Portese è al centro di polemiche riguardanti i controlli contro l’abusivismo commerciale. Secondo quanto dichiarato dal sindacato Sulpl, la situazione è diventata insostenibile. Nonostante gli agenti si diano da fare per mantenere l’ordine, si sono trovati a operare senza il supporto adeguato in termini di mezzi e risorse. In un comunicato del segretario romano Marco Milani, sono state evidenziate le difficoltà del personale nel fronteggiare le richieste dell’amministrazione comunale, che sembra demandare loro compiti da operatori ecologici. Queste contraddizioni hanno portato a una profonda insoddisfazione tra gli agenti, che lamentano la mancanza di politiche concrete per migliorare la situazione.

La gestione dell’abusivismo commerciale a Roma sta dunque diventando un tema caldo, sollevando questioni non solo legate alla sicurezza, ma anche alla gestione dei servizi essenziali. Con la città che si prepara ad affrontare eventi di grande portata come il Giubileo, il critico bisogno di personale e risorse diventa sempre più evidente. La richiesta di un impegno straordinario da parte di sindaco e governo è divenuta un appello urgente per garantire un futuro migliore e più decoroso per tutti i cittadini romani.