Roma ospita la Ryder Cup 2023: impatto economico in crescita

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il torneo internazionale di golf Ryder Cup

Il torneo internazionale di golf Ryder Cup tenutosi a Roma nel 2023 ha segnato un significativo aumento dell’attività economica rispetto all’edizione del 2018 a Parigi. Il rapporto sull’impatto economico presentato al Foro Italico rivela che l’evento ha generato un indotto economico aggiuntivo di 262 milioni di euro, segnando un incremento dell’11% rispetto alla precedente edizione.

I vantaggi per il settore turistico

Secondo lo studio condotto dalla Sheffield Hallam University’s Sport Industry Research Centre per conto di Ryder Cup Europe, i pernottamenti commerciali a Roma sono stati 318.000, generando un valore di 34 milioni di euro per l’industria ricettiva locale. Inoltre, gli spettatori hanno speso circa 72 milioni di euro in consumi vari. Il 19% dei visitatori ha deciso di anticipare o prolungare il soggiorno per partecipare all’evento, e ben due terzi dei partecipanti desiderano fare ritorno in Italia entro 12 mesi per rivivere l’esperienza della Ryder Cup.

Il sindaco Gualtieri e l’ambizione di Roma

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza dell’ambizione per la città di Roma, affermando che la Ryder Cup 2023 rappresenta un modello virtuoso da seguire. Gualtieri ha evidenziato come la collaborazione tra istituzioni possa portare alla realizzazione di progetti di successo, definendo l’evento sportivo come un obiettivo comune per il Paese e il mondo dello sport. Il sindaco ha enfatizzato l’importanza di puntare in alto e di non temere le sfide, contribuendo positivamente all’economia regionale con eventi di tale portata.

Il prestigio conferito all’Italia dalla Ryder Cup 2023

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha elogiato l’importanza della Ryder Cup come fonte di prestigio per l’Italia durante la presentazione del rapporto sull’impatto dell’evento. Malagò ha sottolineato l’indispensabile contributo delle istituzioni e l’efficace collaborazione che ha portato a un impatto positivo sull’evento. Nonostante l’incremento dei costi legato all’organizzazione della Ryder Cup 2023, l’evento è stato definito un modello da seguire, conferendo un prestigio senza precedenti all’Italia nel panorama sportivo internazionale.

