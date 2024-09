Roma ospita la WEVZA CUP 2024: il ritorno della pallavolo internazionale dopo 27 anni

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La città di Roma si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza nel mondo della pallavolo: la WEVZA CUP 2024. Questo torneo rappresenta una nuova era per il club romano, che torna a competere in ambito internazionale dopo quasi tre decenni. Con sei squadre pronte a sfidarsi, la Capitale diventa il fulcro delle emozioni sportive dal 18 al 22 settembre, regalando ai tifosi e agli appassionati momenti di grande intensità agonistica.

La presentazione della WEVZA CUP al Campidoglio

La presentazione ufficiale della WEVZA CUP 2024 si è tenuta ieri presso la suggestiva Sala della Protomoteca, un luogo simbolico che ha ospitato importanti eventi della Capitale. Oltre 150 tra atlete, membri dello staff, dirigenti e sostenitori sono stati accolti in un’atmosfera di entusiasmo e preparazione. Le squadre partecipanti provengono da tre nazioni europee diverse: saranno presenti due squadre francesi, due spagnole, una svizzera e chiaramente la Roma Volley, che si erge a rappresentante dell’Italia.

Il Torneo si svolgerà in un arco temporale di cinque giorni, con un totale di dieci partite che promettono di infiammare il Palazzetto dello Sport di Roma. Qui, le formazioni si sfideranno per coronare il sogno di alzare il trofeo, offrendo uno spettacolo di grande attrazione per i tifosi e per gli appassionati di pallavolo. Questo evento non solo rinvigorisce la tradizione sportiva della città, ma offre anche l’opportunità di mostrare le bellezze di Roma a visitatori da diverse parti d’Europa.

Le squadre e il calendario delle partite

La Roma Volley è stata inserita nella Pool B, un girone che promette partite avvincenti. Le giocatrici della squadra romana esordiranno mercoledì 18 settembre contro le francesi del Terville Florange, un confronto che si svolgerà alle ore 20.30. A seguire, il venerdì 20 settembre, affronteranno le svizzere del Volleyball Academy Bülach, sempre nello stesso orario. Le sfide si preannunciano fortemente competitive, con l’obiettivo di conquistare il pass per le fasi successive del torneo.

Nella Pool A, troviamo una compagine francese, il Béziers, assieme a due squadre spagnole, il Kiele Socuéllamos e il Heidelberg Volkswagen Las Palmas. Queste formazioni portano con sé storie di successi e ambizioni di vittoria, rendendo il torneo un palcoscenico adatto per atleti che mirano a mettersi in mostra. La WEVZA CUP rappresenta una piattaforma importante di crescita per tutti i partecipanti, stimolando il talento giovanile e favorendo l’internazionalizzazione del volley femminile.

L’importanza del Palazzetto dello Sport e le dichiarazioni della Roma Volley

Il Palazzetto dello Sport di Roma, storicamente significativo per il panorama sportivo della città, accoglierà le gare della WEVZA CUP 2024. Questo impianto, messo gentilmente a disposizione da Zetema e Roma Capitale, ospiterà per la prima volta le partite di una squadra prolungando la sua presenza per due stagioni consecutive. Durante la conferenza di presentazione, il direttore generale della Roma Volley, Roberto Mignemi, ha voluto sottolineare il valore di questo impianto definendolo magico.

Mignemi ha dichiarato che questa è una grande opportunità non solo per il club, ma per tutto il movimento sportivo romano. La Roma Volley ha avuto un percorso storico nell’assegnazione degli spazi, transitando da diverse sedi, tra cui il PalaHoney di Via di Macchia Saponara e il PalaEur, fino a trovare una casa definitiva che permette di costruire una tradizione solida e duratura.

La presenza della WEVZA CUP a Roma non è solo un ritorno alle competizioni di livello internazionale, ma anche un momento di festa sportiva che unisce atleti, dirigenti, e appassionati, tutti pronti a sostenere le proprie squadre e a vivere un evento che celebra i valori dello sport e della competizione.