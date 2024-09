Roma si prepara ad accogliere la prima Wizz Air Rome Half Marathon: oltre 15mila iscritti al via

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Wizz Air Rome Half Marathon si appresta a debuttare il 20 ottobre, alle ore 08:30, con partenza dal Circo Massimo. La manifestazione sportiva, che attraverserà le straordinarie bellezze del Centro Storico di Roma, ha già registrato oltre 15.000 iscritti, dimostrando così l’interesse sia dei corridori locali che di quelli internazionali. L’evento rappresenta non solo un’importante competizione sportiva, ma anche un’opportunità per gli atleti di correre in uno dei contesti più suggestivi del mondo.

Una corsa tra storia e cultura

Il percorso affascinante di oltre 21 chilometri

Il tracciato della Wizz Air Rome Half Marathon si sviluppa su un percorso di 21 chilometri che condurrà i partecipanti dalle splendide rovine del Circo Massimo fino al maestoso Colosseo. Il percorso è stato progettato per mettere in mostra le meraviglie storiche e artistiche della Capitale, creando un’esperienza unica per ogni corridore.

Partendo dal Circo Massimo, i runner si dirigeranno verso il Lungotevere Aventino, attraversando il quartiere Testaccio con le sue caratteristiche vie. La corsa proseguirà fino a Ostiense, dove i partecipanti si avvicineranno alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Da qui, si snoderà lungo diverse strade storiche, tra cui via di Porta Ardeatina e Largo delle Terme di Caracalla. Questo tratto, in particolare, regalerà una vista incantevole sui suggestivi resti delle antiche terme.

Superato il primo chilometro, la corsa prenderà forma, e l’itinerario condurrà i corridori lungo il Lungotevere fino al Ponte Umberto I, culminando in un’immersione nel cuore di Roma, tra piazza Cavour, il Ponte Regina Margherita e altre iconiche piazze e strade della città.

Un’edizione con partecipazione internazionale

L’evento cattura l’attenzione non solo dei corridori locali, ma anche di migliaia di atleti provenienti da ogni angolo del mondo, contribuendo a sottolineare l’importanza dell’unione tra sport e cultura. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha condiviso l’entusiasmo per l’evento, osservando come il connubio tra bellezza e sport possa generare un interessante scambio culturale e turistico per la Capitale.

A partire dal primo chilometro di gara, ogni angolo del percorso mette in mostra uno scorcio di Roma, dalle maestose piazze ai monumenti più conosciuti, contribuendo a rendere questa prima edizione una vera celebrazione della città e della sua storia.

Il significato economico e sociale della manifestazione

Ricadute positive per la Capitale

La Wizz Air Rome Half Marathon non è solo una competizione, ma rappresenta anche una risorsa economica inestimabile per la città. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, ha sottolineato come la partecipazione di oltre 15.000 iscritti, di cui il 70% provenienti dall’estero, evidenzi la rilevanza economica di grandi eventi sportivi. Questi eventi promuovono non solo la pratica sportiva, ma anche il turismo, generando ricadute occupazionali significative.

Nonostante le sfide logistiche legate ai cantieri aperti in vista del Giubileo, la città è riuscita a garantire un percorso di 21 chilometri che offre un’esperienza di corsa unica. La creazione di un evento di tale portata rappresenta una vittoria per l’amministrazione di Roma, permettendo di attrarre corridori e turisti in cerca di nuove esperienza nella Capitale.

Attività collaterali e iniziative pubbliche

Oltre alla competizione principale, la Mezza Maratona di Roma prevede anche una serie di iniziative pensate per coinvolgere il pubblico e arricchire l’evento. Attraverso diverse attività collaterali, attese dall’organizzazione, si creerà un ambiente festoso e coinvolgente.

Gli organizzatori si mostrano entusiasti di offrire un palcoscenico per eventi che stimolino l’interesse per lo sport e la cultura, proponendo manifestazioni lungo il percorso e coinvolgendo la comunità locale. In questo modo, la Wizz Air Rome Half Marathon si propone come un’opportunità per promuovere uno stile di vita attivo e salutare, rendendo l’evento un momento di aggregazione e festa per tutti coloro che vorranno partecipare.

La prima edizione della Wizz Air Rome Half Marathon si preannuncia quindi come un evento da non perdere per gli appassionati di sport e per chi desidera scoprire e vivere Roma in un modo del tutto speciale.