Roma supera il Venezia 2-1: rimonta e carattere nella sfida di Serie A

La Roma si impone per 2-1 sul Venezia in una partita caratterizzata da difficoltà e una rimonta spettacolare. I giallorossi, guidati dall’allenatore Ivan Juric, hanno dovuto fronteggiare una formazione veneta coriacea, ma sono riusciti a raddrizzare una situazione complicata. La prestazione nella seconda frazione di gioco ha visto i romani rifarsi di un primo tempo in ombra, culminando in un successo importante che dà segnali positivi in vista del prosieguo della stagione.

primo tempo: Venezia avanti e Roma in difficoltà

Pressione e ripartenze del Venezia

Nelle battute iniziali della partita, la Roma ha mostrato segni di fragilità, subendo l’iniziativa del Venezia, che ha fatto leva su ripartenze rapide e incisive. Gli ospiti, sotto la guida dell’allenatore Di Francesco, hanno cercato di impostare un gioco dinamico, sfruttando le corsie esterne e il pressing alto. Il primo tempo ha visto i giallorossi in difficoltà, incapaci di gestire la palla e di creare occasioni concrete.

L’andamento della partita è stato segnato al 44’ quando Pohjanpalo, con un colpo di testa ben assestato, ha sbloccato il punteggio per il Venezia, portando la sua squadra in vantaggio. La reazione della Roma è stata flebile e l’andamento del gioco non ha fatto presagire una ripresa migliore. Nonostante le diverse occasioni, la squadra di Juric sembrava incapace di trovare i giusti spazi in attacco e di sostenere una difesa che scricchiolava.

Le difficoltà difensive della Roma

In questo frangente, il comparto difensivo romanista ha mostrato crepe significative. L’assenza di coordinazione e l’incapacità di fronteggiare l’intensità beceranzata del gioco avversario sono stati evidenti. N’Dicka, che fino a quel momento aveva offerto un buon contributo, è stato sfortunato nella marcatura su Pohjanpalo, mentre Mancini ha dovuto affrontare il talento e la velocità di Oristanio, fiore all’occhiello delle ripartenze venete.

In aggiunta a una difficoltà generale in fase difensiva, l’assenza di precisione e creatività a centrocampo ha contribuito a rendere il primo tempo della Roma un autentico incubo. Il capitano Pellegrini, ben marcato dal centrocampo avversario, ha faticato a innescare le punte e a dare ritmo alla manovra della squadra. L’intervallo ha consentito a Juric di rivedere la strategia e ribaltare le sorti della partita.

secondo tempo: la rimonta della Roma

L’entrata in scena di Svilar e il gol di Cristante

La ripresa ha visto una Roma completamente diversa, pronta a lanciarsi all’attacco con maggiore intensità e determinazione. Il portiere Svilar ha avuto un ruolo chiave nel mantenere il punteggio in partita, compiendo interventi fondamentali e dimostrando di essere all’altezza della situazione. È stato decisivo nei momenti cruciali, soprattutto su un tentativo di Oristanio, che avrebbe potuto portare il Venezia sul 2-0.

Poco dopo, al 74’, la Roma ha trovato il pareggio grazie a un tiro deflesso di Cristante. Fortunato nel trovare il varco giusto, il centrocampista ha riacceso le speranze romaniste, richiamando la tifoseria a fare sentire il proprio supporto. Il gol ha fatto crescere l’autoefficacia dei giallorossi, che hanno continuato a premere sugli avversari, accorgendosi delle incertezze della difesa veneta.

L’acuto di Pisilli e la vittoria finale

La sostituzione strategica di Pisilli per Kone ha dato il proprio frutto, portando a una sequela di occasioni pericolose. Al 83’, proprio il giovane talento ha trovato un colpo di testa impeccabile, chiudendo il match sul 2-1 e trasformando il frustro iniziale in un entusiasmo travolgente. Con il giusto mix di fortuna e abilità, la Roma ha così conquistato una vittoria di carattere e qualità in un contesto difficile.

La squadra ha dimostrato di avere personalità e determinazione, qualità fondamentali nelle competizioni di massimo livello. La vittoria ha rappresentato una nota positiva per Juric, che dovrà ora concentrare gli sforzi sul ravvivare l’aspetto difensivo, sempre più motivato dalle prestazioni offensive che la squadra ha mostrato nel secondo tempo.

Tabellino di Roma-Venezia

Roma : Svilar ; Mancini , N’Dicka , Angelino ; Celik , Kone , Cristante , El Shaarawy , Pellegrini , Soulè ; Dovbyk .

All.: Juric

Venezia : Joronen; Idzes, Svoboda, Candela ; Haps, Nicolussi Caviglia , Busio, Zampano; Oristanio , Ellertsson ; Pohjanpalo .

All.: Di Francesco

Marcatori

44’ Pohjanpalo

74’ Cristante

83’ Pisilli

Ammoniti

Cristante ; Idzes , Candela

Arbitro