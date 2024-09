Roma trionfa nel derby di Primavera: battuta la Lazio con una prova di carattere e determinazione

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La stracittadina di Primavera 1 si conclude con un grande successo per la Roma, che supera la Lazio in una partita piena di intensità e emozioni. I ragazzi guidati da Gianluca Falsini conquistano così i tre punti e si posizionano al vertice della classifica, a punteggio pieno. Analizziamo i momenti chiave di una sfida che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Un inizio fulmineo e il primo gol di Misitano

La partenza sprint della Roma

La gara di andata del derby si apre con la Roma subito agguerrita, intenzionata a mettere in chiaro le proprie ambizioni sin dai primi istanti. Dopo solo due minuti, il giovane attaccante Misitano regala il vantaggio alla sua squadra, portando il punteggio sull’1-0. Questo rapido gol mette subito pressione sulla Lazio, che si trova costretta a cambiare atteggiamento e a inseguire il risultato.

Insistenza e il raddoppio di Romano

Dopo l’iniziale esultanza, la Roma continua a premere sull’acceleratore. I ragazzi di Falsini mostrano un’ottima coesione in campo, con giocate incisive da parte di Mannini e Marazzotti. Al 19′, la Roma riesce a trovare il raddoppio grazie a Romano, che dalla distanza, approfittando di una respinta difensiva avversaria, fa partire un potente tiro che si insacca sotto all’incrocio dei pali. Con questo gol, la Roma sembra avere il controllo totale del match, infondendo negli ultras giallorossi una crescente dose di fiducia.

Reazione della Lazio e il tentativo di rimonta

Nonostante il doppio svantaggio, la Lazio non si arrende. I biancocelesti iniziano ad affacciarsi sporadicamente nell’area romanista, come nel caso di un tiro insidioso di Serra che costringe Marin a un intervento attento. Prima dell’intervallo, Mannini sfiora il terzo gol che avrebbe potuto sigillare il match, con un tiro che termina di poco sopra la traversa. La prima frazione si chiude con la Roma in vantaggio, ma con una Lazio determinata e pronta a lottare.

Un secondo tempo di intensa battaglia

L’espulsione di Golic e l’inaspettato pareggio della Lazio

L’inizio del secondo tempo riserva un colpo di scena per la Roma: Golic, già ammonito, commette un’ingenuità e viene espulso. Con un uomo in meno, i giallorossi si trovano nella posizione di dover difendere il proprio vantaggio. L’uccellino di Sanderra prende coraggio e alza il ritmo della partita, riuscendo finalmente a trovare la rete del 2-1 al 60’. Baldé, pronto a seguire il tiro di Cristo Munoz, realizza e riporta in gioco la Lazio.

La tensione cresce e la Roma resiste

Con la partita riaperta, la Roma si trova a dover difendere un risultato precario. Durante il secondo tempo, il match si fa sempre più intenso, con momenti di alta tensione che coinvolgono entrambe le squadre. Milani, già in diffida, rischia l’espulsione dopo uno scontro con Sangaré ma riesce a evitare il secondo cartellino giallo. Gli ultimi minuti di gioco vedono la Lazio cercare disperatamente il pareggio, ma il portiere Marin si erge a protagonista facendo alcune parate decisive, tra cui una fondamentale su Sulejmani, salvando la Roma e mantenendo i tre punti in palio.

Tabellino finale e formazioni

Risultato del derby

LAZIO – ROMA 1-2

Marcatori: 2′ Misitano, 19′ Romano, 60′ Baldé

Le formazioni schierate

LAZIO :

Renzetti; Zazza , Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro , Di Tommaso ; Serra , D’Agostini , Baldé.

All. Stefano Sanderra

ROMA :

Marin; Sangaré , Golic, Nardin, Reale; Mannini, Romano, Di Nunzio ; Coletta , Marazzotti ; Misitano .

All. Gianluca Falsini

Con questa vittoria, la Roma dimostra non solo di essere in forma, ma anche di possedere la determinazione necessaria per affrontare le sfide più difficili. La giovinezza della squadra si combina con grande talento, facendo presagire un futuro promettente per il club giallorosso.