Romani in Europa: il calendario delle sfide della Roma nella nuova Europa League 2024/2025

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Con il recente sorteggio avvenuto presso il Grimaldi Forum, la UEFA ha ufficializzato il nuovo calendario della fase campionato della Europa League per la stagione 2024/2025. Le aspettative sono alte: i tifosi della Roma potranno seguire la propria squadra in un percorso ricco di emozioni, poiché affronterà otto avversarie in un formato rinnovato. In questo articolo, analizzeremo i dettagli del calendario e delle nuove modalità di gioco, fornendo un quadro completo e approfondito.

Il calendario delle partite della Roma

Match di apertura all’Olimpico

La Roma esordirà nel girone il 26 settembre 2024, sfidando l’Athletic Club nella cornice calda dello Stadio Olimpico. Questo primo incontro avrà inizio alle 21:00 e rappresenta un’opportunità fondamentale per guadagnare subito punti decisivi per il prosieguo della competizione. Affrontare una squadra storica come l’Athletic Club è sempre un evento affascinante, e i tifosi romani non vedono l’ora di vedere l’impegno dei loro beniamini.

Le trasferte in Europa

Le successive partite vedono la Roma impegnata in diverse trasferte. Il 3 ottobre 2024, la squadra sarà in campo contro l’Elfsborg, con l’incontro programmato per le 21:00. Questo match a distanza rappresenterà una sfida significativa poiché ogni punto conquistato in trasferta può rivelarsi decisivo. Successivamente, il 24 ottobre 2024, la Roma tornerà a giocare in casa contro la Dinamo Kiev, alle 18:45. Anche questo incontro si preannuncia intenso, vista la storia delle due squadre in competizioni europee.

Proseguendo nel calendario, il 7 novembre 2024, i giallorossi affronteranno l’Union Saint Gilloise in trasferta, prima di visitare il Tottenham il 28 novembre 2024. La gara contro gli inglesi sarà un test cruciale, visto il prestigio del club avversario. Infine, la fase a gironi si concluderà con un match casalingo il 12 dicembre 2024 contro il Braga e ulteriori due sfide nel 2025: il 23 gennaio contro l’AZ Alkmaar in trasferta e il 30 gennaio contro l’Eintracht Francoforte, in casa.

Nuove modalità della Europa League

La fase campionato rinnovata

Il rinnovato format della Europa League introduce cambiamenti significativi che meritano attenzione. La fase campionato vedrà partecipare 36 squadre, che affronteranno un totale di otto avversarie, di cui quattro in casa e quattro in trasferta. Questa nuova struttura non solo rende il torneo più competitivo ma permette anche a ogni squadra di avere un’esperienza varia, di confrontarsi con formazioni diverse, e di accumulare esperienze preziose in campo europeo.

Criteri di qualificazione

Una delle novità principali riguarda la qualificazione per le fasi successive. Le prime otto squadre classificate al termine della fase campionato accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni che termineranno dal nono al ventiquattresimo posto dovranno affrontare degli spareggi per assicurarsi un posto in questa fase a eliminazione diretta. Le vincitrici degli spareggi proseguono il cammino verso il trofeo, mentre la competizione scende nella fase classica a eliminazione diretta, culminando infine nella tanto attesa finale.

Date importanti della fase a eliminazione diretta

Calendario e aspettative

La fase a eliminazione diretta si svolgerà secondo un preciso calendario. Gli spareggi, fondamentali per accedere agli ottavi di finale, si svolgeranno il 13 e il 20 febbraio 2025. Le squadre qualificate si sfideranno poi il 6 e il 13 marzo 2025 negli ottavi di finale. Le successive fasi, dai quarti di finale in programma il 10 e il 17 aprile 2025, alle semifinali, che si svolgeranno il 1 e l’8 maggio 2025, porteranno il torneo verso la sua culminazione.

La finale si terrà il 21 maggio 2025, presso lo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Questa location giusta rappresenta un palcoscenico affascinante e storico per incoronare la squadra campione della competizione. Le squadre di tutta Europa stanno già mirando a questo ambito trofeo, e la Roma, senza dubbio, sarà tra le protagoniste.

Dove vedere la Roma in TV e in streaming

Offerta di trasmissione delle partite

I tifosi della Roma possono seguire tutte le partite della loro squadra nel girone unico della nuova Europa League tramite Sky Sport, che garantirà una diretta televisiva esclusiva per ogni incontro. La piattaforma fornirà la copertura completa, non solo per le gare della Roma ma anche per quelle di altre squadre italiane, come la Lazio.

In aggiunta, per gli appassionati che desiderano seguire gli eventi in movimento, sarà possibile guardare le partite in streaming su SkyGo e NOW. Questo offre un’opzione flessibile per tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati sull’andamento della propria squadra, sia a casa che in viaggio.

Con queste informazioni ben in vista, i tifosi possono prepararsi per un entusiasmante percorso europeo, ricco di adrenalina, rivalità e speranza di successi.