Sabato 5 ottobre al Teatro in Casa: lo spettacolo “Emozioni In e Out” per i bambini

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un evento imperdibile si prepara a rallegrare i più piccoli sabato 5 ottobre alle ore 16, presso il Teatro in Casa – Interno 13, situato in via Casilina, 431, nella zona di Casilina – Tor Pignattara. “Emozioni In e Out” è uno spettacolo teatrale interattivo dedicato ai bambini, incentrato sull’esplorazione delle emozioni attraverso l’uso di pupazzi e attori. Questo evento, pensato per i bambini dai 3 anni in su, vuole coinvolgere i giovani spettatori in un viaggio ricco di colore e significato, affrontando temi delicati legati al mondo emotivo.

La trama dello spettacolo

Una giornata come tante, un turbinio di emozioni

La protagonista della storia è Riley, una giovane ragazza che, alle prese con la vita quotidiana, si trova a dover affrontare una situazione comune a molti bambini: la preoccupazione per i compiti da svolgere per il giorno successivo. Dopo aver trascorso un pomeriggio di spensierato divertimento con gli amici, Riley si ritrova a dover confrontarsi con l’ansia e la paura di non essere pronta per la scuola. È proprio durante la notte che entrano in gioco le emozioni.

Il viaggio notturno di Riley

Nel cuore della notte, avviene un viaggio interiore che la porta a confrontarsi con una serie di emozioni personificate. Gioia, Paura, Ansia, Rabbia, Tristezza, Invidia, Noia, Disgusto e Imbarazzo si susseguono in un’atmosfera vibrante, creando momenti di tensione e riflessione. Attraverso questi incontri, i bambini presenti nel pubblico possono immedesimarsi nelle situazioni e apprendere l’importanza di riconoscere e gestire le proprie emozioni. L’interattività dello spettacolo permette ai piccoli di interagire con i personaggi, rendendo l’esperienza unica e coinvolgente per ognuno di loro.

Un’esperienza educativa e divertente per i più piccoli

Il valore dell’interazione

“Emozioni In e Out” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio atelier educativo che stimola la curiosità e il confronto. I bambini sono incoraggiati a partecipare attivamente, accompagnando Riley nel suo percorso di crescita personale. Questi momenti di interazione sono fondamentali per aiutarli a comprendere il loro mondo interiore e ad apprendere che esprimere emozioni è parte normale e sana della vita. Questo tipo di approccio ludico-educativo offre ai più piccoli la possibilità di affrontare paure e ansie in un contesto sicuro e amichevole.

Il dolce finale

Al termine dello spettacolo, i bambini avranno l’opportunità di gustare una merenda preparata appositamente per loro, un momento di convivialità che promette di rendere l’esperienza ancora più memorabile. Ogni piccolo partecipante riceverà anche un simpatico regalino, che rappresenta un ulteriore modo per lasciare un segno positivo e duraturo.

Dettagli e prenotazioni

Informazioni pratiche

L’entrata per assistere a “Emozioni In e Out” prevede un’offerta raccomandata di 10€, una cifra che permette di garantire l’accesso a un evento di alta qualità, studiato appositamente per il pubblico infantile. È fondamentale effettuare la prenotazione, data la potenziale affluenza di famiglie interessate a partecipare. Per prenotazioni, gli interessati possono contattare l’organizzazione via email all’indirizzo info@eventibambinidiroma.it oppure telefonare al numero 3383609134.

Segui le novità

Per rimanere aggiornati su eventi futuri o altre iniziative legate all’infanzia, è possibile seguire gli account social dell’organizzazione. Eventi Bambini di Roma è presente su Instagram, Facebook e TikTok, offrendo contenuti interessanti e aggiornamenti sulle manifestazioni.

Il teatro è un luogo dove l’immaginazione incontra l’apprendimento, e “Emozioni In e Out” rappresenta un’opportunità straordinaria per i bambini di esplorare le proprie emozioni in modo ludico e accessibile.