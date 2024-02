Sala: Smog e mancata dichiarazione di calamità, le critiche al governo

Giuseppe Sala critica il governo sulla gestione dello smog

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso critiche nei confronti del governo riguardo alla gestione dello smog nella pianura padana. Durante un evento promosso dal Pd lombardo sulla sanità, Sala ha sollevato dubbi sul coinvolgimento dei cittadini riguardo alla questione ambientale. In particolare, ha sottolineato: “Mi rivolgo al governo, ma se la questione dello smog è così grave nel territorio padano, perché non è un problema nazionale? Perché non viene dichiarato uno stato di calamità se a soffrire sono soprattutto bambini e anziani?” Il sindaco ha anche evidenziato la mancanza di azioni concrete da parte dei partiti politici a Bruxelles, lasciando alle associazioni il compito di sollevare le problematiche ambientali.

Il sindaco di Milano critica il governo per la gestione dello smog.

Sala solleva dubbi sull’attenzione dei cittadini riguardo alla questione ambientale.

Milano affronta il problema dello smog e dei riscaldamenti a gasolio

A Milano, nonostante un miglioramento dell’aria dopo le piogge, il Comune si concentra sul contrasto allo smog anche in relazione ai riscaldamenti a gasolio. Giuseppe Sala ha dichiarato che una delle prossime azioni sarà affrontare la questione delle caldaie a gasolio. In passato, il Comune aveva approvato una delibera per vietarle entro il 2023, ma a causa di un ricorso e delle difficoltà legate alla pandemia, il Tar ha dato ragione ai privati, ritardando l’attuazione della normativa.

Milano si impegna a combattere lo smog e i riscaldamenti a gasolio.

Il Comune cerca soluzioni per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Appello per un’azione concreta sullo smog e l’inquinamento

La situazione dello smog e dell’inquinamento atmosferico richiede un’azione immediata e concreta da parte delle istituzioni. Giuseppe Sala ha evidenziato la necessità di affrontare queste sfide in modo deciso e tempestivo, coinvolgendo attivamente la comunità e adottando misure efficaci per migliorare la qualità dell’aria. L’appello del sindaco di Milano sottolinea l’importanza di una gestione responsabile dell’ambiente per garantire un futuro sostenibile alle generazioni presenti e future.

Sala invita a un’azione concreta per contrastare lo smog e l’inquinamento.

L’importanza di misure efficaci per migliorare la qualità dell’aria.

About The Author