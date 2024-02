Salute: Assessore Coletto incoraggia cambiamenti per migliorare prestazioni

Innovazioni e Investimenti nella Sanità: Le Dichiarazioni di Luca Coletto

Nella sesta edizione dell’Inventing for Life Health Summit, tenutasi di recente, si è discusso di importanti tematiche legate alla sanità e all’innovazione. Tra i vari argomenti trattati, spicca l’attenzione sugli investimenti nel settore sanitario, con particolare riferimento al Pnrr e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Luca Coletto, assessore alla salute e politiche sociali della regione Umbria, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per migliorare le prestazioni sanitarie sul territorio.

“Oggi si è parlato di investimenti in sanità, di Pnrr, di intelligenza artificiale soprattutto, ma anche di HTA, che è una grande opportunità, insieme all’intelligenza artificiale per tutte le regioni che non devono aver paura del cambiamento, ma devono approfittare dell’investimento che verrà fatto per migliorare quelle che sono le prestazioni che vengono erogate sul territorio”.

Opportunità per le Regioni: Focus su HTA e Intelligenza Artificiale

L’introduzione di strumenti come l’Health Technology Assessment (HTA) e l’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per le regioni italiane. Queste tecnologie non dovrebbero essere viste come minacce, ma come alleati nel processo di miglioramento delle prestazioni sanitarie. Secondo Luca Coletto, è fondamentale abbracciare il cambiamento e sfruttare gli investimenti previsti per ottimizzare i servizi offerti sul territorio.

Prospettive Future: Innovazione e Crescita nel Settore Sanitario

Guardando al futuro, l’innovazione e la crescita nel settore sanitario saranno guidate da tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e l’HTA. Questi strumenti non solo miglioreranno l’efficienza dei servizi sanitari, ma contribuiranno anche a garantire una maggiore qualità dell’assistenza per i cittadini. L’ottimismo di Luca Coletto riflette la consapevolezza che il cambiamento è inevitabile e che le regioni devono essere pronte ad abbracciare le sfide e le opportunità che l’innovazione porta con sé.

