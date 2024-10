Salute nella terza età: l’Istituto di San Michele promuove incontri sulla prevenzione e il benessere

Ultimo aggiornamento il 4 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Nel mese di ottobre, l’Istituto Romano di San Michele ha promosso una serie di incontri dedicati agli anziani, con un focus sulla salute, la prevenzione del tumore al seno e le sfide legate all’invecchiamento. Gli eventi, organizzati in collaborazione con l’associazione no profit Road to Green 2020, hanno coinciso con il mese dei nonni, offrendo un’occasione unica di approfondimento e sensibilizzazione. Un ringraziamento particolare va al presidente Giovanni Libanori, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile la realizzazione di queste iniziative, sempre orientate al benessere e alla tutela della terza età.

Prevenzione e sfide quotidiane per gli anziani

Durante la settimana della prevenzione, sono stati affrontati temi fondamentali per la salute degli anziani. Tra questi, le sfide andrologiche degli uomini over 65, le problematiche ginecologiche nelle donne anziane e i rischi legati alle truffe online e telefoniche. Gli esperti della Società Italiana di Andrologia (SIA) e della Società Scientifica di Ginecologia (SIGO), insieme a medici dell’ASL e avvocati dell’Associazione Vis Romana, hanno fornito informazioni utili su come riconoscere e affrontare queste problematiche.

Un’assistenza sanitaria su misura per gli anziani

Giovanni Libanori, presidente dell’ASP San Michele, ha sottolineato l’importanza di un approccio sanitario che consideri la persona in tutti i suoi aspetti, fisici, psicologici e sociali. “La salute è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti, indipendentemente dall’età o dalla condizione sociale”, ha dichiarato Libanori. Ha inoltre evidenziato come l’invecchiamento della popolazione richieda un’azione coordinata e innovativa per migliorare l’accesso alle cure e promuovere stili di vita sani, con l’obiettivo di garantire una qualità della vita dignitosa per tutti.

Il valore delle relazioni sociali nella terza età

Uno degli aspetti più interessanti emersi dagli incontri riguarda l’importanza delle relazioni sociali per il benessere psicologico degli anziani. È stato osservato che le persone che vivono in comunità hanno una memoria più attiva e soffrono meno di solitudine e depressione rispetto a chi vive in casa con una badante. Il contatto umano, il calore delle relazioni e l’impegno in attività stimolanti sono fondamentali per mantenere una buona salute mentale nella terza età.

Tumore alla prostata: prevenzione e consigli per gli uomini anziani

Un tema centrale degli incontri è stato il tumore alla prostata, che rappresenta circa il 20% di tutte le diagnosi oncologiche maschili. Grazie agli interventi del Dott. Marco Bitelli e del Dott. Attilio Guarani, è stato possibile approfondire i metodi di prevenzione e le problematiche legate a questa patologia. Nonostante sia molto diffuso, il rischio di decesso è basso, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni che supera il 90%. La prevenzione, però, resta fondamentale: controlli urologici annuali e uno stile di vita sano sono strumenti essenziali per ridurre il rischio.

Stili di vita e prevenzione per un invecchiamento in salute

I medici dell’ASL Roma 2 hanno discusso l’importanza della prevenzione, toccando temi come la vaccinazione, i rischi del fumo, l’importanza dell’attività fisica e di una dieta equilibrata. La promozione di una cultura della prevenzione e di stili di vita salutari è essenziale per garantire una vita lunga e serena agli anziani.